Galbur cere verificarea averii unui ofițer SPPS responsabil de paza premierului. 91.000 de dolari ar fi fost rulați printr-un portofel electronic asociat schemei TUX

Președintele Partidului Național Moldovenesc (PNM), Dragoș Galbur, a sesizat Serviciul Fiscal de Stat și Președinția în privința unor presupuse venituri nedeclarate ale lui Radu Prodan, ofițer SPPS responsabil de paza premierului Vasile Tofan. Potrivit liderului PNM, aproximativ 91.000 de dolari ar fi fost rulați printr-un portofel electronic asociat ofițerului în perioada în care funcționa presupusa schemă TUX.

Dragoș Galbur a anunțat că a depus două demersuri oficiale: unul la Serviciul Fiscal de Stat, iar celălalt către președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Liderul PNM solicită verificarea provenienței celor aproximativ 91.000 de dolari, precum și stabilirea faptului dacă veniturile respective au fost declarate. De asemenea, acesta le-a cerut autorităților să verifice dacă persoane din instituțiile statului ar încerca să-i protejeze pe cei implicați.

Galbur susține că presupusele tranzacții au fost efectuate printr-un portofel electronic asociat lui Radu Prodan, ofițer al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS) responsabil de paza prim-ministrului Vasile Tofan. Afirmațiile liderului PNM nu au fost confirmate deocamdată de instituțiile vizate.

În postarea sa, președintele PNM a amintit că scandalul TUX a dus inclusiv la demiterea conducerii SPPS. Acesta s-a referit și la sinuciderea fostului locotenent-colonel al SPPS Constantin Odobescu, despre care afirmă că a fost unul dintre principalii bănuiți în dosarul TUX.

Potrivit lui Galbur, după moartea lui Odobescu, unele persoane ar fi putut spera că fostul ofițer va rămâne „țapul ispășitor”, iar ceilalți implicați vor scăpa de investigații.

„Acest dosar nu se închide odată cu moartea unui om”, a declarat liderul PNM.

Dragoș Galbur a invocat și datele prezentate de Poliție, potrivit cărora aproximativ 50.000 de cetățeni ai Republicii Moldova ar fi fost prejudiciați cu circa 48 de milioane de euro prin schema TUX.

În opinia sa, într-un dosar de o asemenea amploare, este inadmisibil ca persoanele apropiate puterii sau angajate în structurile de forță să fie ocolite de investigații.

„În fața legii nu trebuie să existe uniforme privilegiate, funcții protectoare sau oameni de neatins”, a conchis Dragoș Galbur.