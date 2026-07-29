 „Von Hebel 2.” PAS a votat amendamentul privind amalgamarea, criticat de opoziție și CALM: „L-ați introdus pe ușa din spate!”

Amendamentul propus de către deputata PAS Ersilia Qatrawi, care prevede instituirea unui moratoriu la procesul de amalgamare a localităților, a fost votat astăzi de majoritatea parlamentară, în pofida criticilor dure din partea opoziției, dar și a Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). „Asistăm cu toții la von Hebel 2. Cum ați introdus în Legea ceea un amendament atunci, care a schimbat cu totul legea, acum faceți exact același lucru. Termenul de 31 iulie era unul ilegal. De ce nu faceți așa cum se cuvine?”, s-a indignat aleasa MAN, Olga Ursu. Și liderul Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a cerut ca amendantul să fie retras, deoarece a fost „introdus pe ușa din spate?”. „Lupul părul își schimbă, dar năravul – ba”, a conchis Sergiu Stefanco.

„Solicitarea e ca amendamentul propus de Ersilia Qatrawi să fie retras. Amendamentul a stârnit inclusiv nemulțumirea CALM – ei solicită excluderea amendamentului care dă peste cap tot ce înseamnă reforma pornită cu intenții nobile. Ersilia Qatrawi e de acord să-l retragă și de ce a trebuit să fie introdus pe ușa din spate?”, a întrebat liderul Democrația Acasă, Vasile Costiuc.

„Amendamentul a fost examinat și susținut cu patru voturi. De fapt, nu modifică esențial conceptul Legii 225 și încetează procesul de amalgamare voluntară. Amalgamarea voluntară va continua în perioada următoare”, a răspuns deputata Larisa Voloh, președinta Comisiei pentru administrație publică.

„Nu mințiți o țară întreagă, le mai dăm o lună celor care nu au reușit”, a intervenit autoarea amendamentului, Ersilia Qatrawi.

„Am impresia că asistăm cu toții la von Hebel 2. Cum ați introdus în Legea ceea un amendament care a schimbat cu totul legea, faceți exact aceeași. În textul legii inițiale nu există niciun articol care să ține de APL ținem de funcționari publici, de etică. Peste noapte apare un amendament care introduce cu totul altceva. Termenul de 31 iulie era unul ilegal. De ce nu faceți așa cum se cuvine? Arătați documentul prin care APL a cerut modificarea termenului, ca să ne convingem și noi că a fost așa”, s-a indignat aleasa MAN, Olga Ursu.

„Lupul părul își schimbă, dar năravul – ba. Ați mințit o societate întreagă și ați ajuns la putere, acum continuați să mințiți și băgați țidule pe ușa din spate. Nu puneți această amalgamare voluntară pe umerii consilierilor și primarilor, inclusiv din PAS. Inclusiv ei ne cheamă în teritoriu, pentru că nu se pot clarifica cu oamenii. Le faceți promisiuni făr acoperire financiară, dar responsabili vor fi ei și vor răspunde pentru iresponsabilitatea voastră”, a adăugat Sergiu Stefanco de la Democrația Acasă.

„Știu că mergeți prin sate și tulburați apele”, i-a replicat liderul PAS, Igor Grosu.

În pofida criticilor din partea opoziției și a CALM, deputații PAS au votat amendamentul privind amalgamarea.