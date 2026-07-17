Deputatul Cuiumju cere explicații privind cererea Energocom de majorare a tarifelor la gaz

Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, solicită explicații publice în legătură cu cererea depusă de SA „Energocom” la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) privind majorarea tarifelor la gazele naturale.

Parlamentarul susține că prețul estimat de companie pentru achiziția gazelor este semnificativ mai mare decât cotațiile actuale de pe principalele burse europene.

Într-un comunicat, Cuiumju afirmă că Energocom și-a fundamentat solicitarea pe un preț estimat de 623,54 euro pentru o mie de metri cubi de gaze, în timp ce, potrivit acestuia, pe piețele europene cotațiile se situează în jurul valorii de 450–452 de euro pentru aceeași cantitate.

„Gaz la aproximativ 21 lei/m³, în timp ce în Europa prețurile sunt semnificativ mai mici? Energocom solicită majorarea tarifelor, estimând un preț de achiziție de 623,54 euro pentru mia de metri cubi. În același timp, cotațiile burselor europene indică aproximativ 450–452 euro pentru mia de metri cubi”, a declarat deputatul.

Acesta amintește că, anul trecut, Energocom anunța că avea deja contractate 45,7% din necesarul de gaze și că urma o strategie de achiziții menită să asigure cele mai avantajoase prețuri pentru consumatori.

„Anul trecut, compania anunța că avea deja contractate 45,7% din necesarul de gaze și promitea o strategie care să asigure cele mai bune prețuri. Astăzi însă solicită majorarea tarifelor”, a menționat Cuiumju.

În acest context, deputatul consideră că ANRE ar trebui să examineze solicitarea Energocom într-un mod transparent și să prezinte explicații privind metodologia de calcul a prețului propus.

„Acum rămâne de văzut dacă ANRE va aproba această solicitare. (…) Cetățenii au dreptul să ceară explicații clare și rezultate”, a subliniat parlamentarul.

Deocamdată, SA „Energocom” și ANRE nu au comentat declarațiile deputatului Constantin Cuiumju.

Amintim că SA Energocom a solicitat majorarea prețului reglementat la gazele naturale pentru consumatorii finali conectați la rețelele de distribuție de presiune joasă, de la 13,35 lei la 19,37 lei pentru un metru cub.