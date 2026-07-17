Festivalul „Te salut, Chișinău!” aduce trei zile de concerte în Capitală

Timp de trei zile, strada pietonală „Eugen Doga” va găzdui concerte de muzică populară, retro și clasică, susținute de artiști din Republica Moldova și România, în cadrul Festivalului „Te salut, Chișinău!”. Totodată, evenimentul care marchează 590 de ani de la prima atestare documentară a Capitalei va găzdui ansambluri folclorice, orchestre, meșteri populari și producători autohtoni.

Festivalul debutează vineri, 17 iulie, la ora 18:00, cu o seară dedicată muzicii populare. Orchestra Municipală de Muzică Populară, condusă de frații Advahov, urcă pe scenă alături de Zinaida Julea, Mihai Ciobanu, Cristina Scarlat, Igor Cuciuc, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Din program mai fac parte ansamblurile „Mărțișor”, „Izvorașul” din Cahul și „Plăieșii”. Invitații speciali din România sunt Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur, Paul Surugiu-Fuego și Andra.

Sâmbătă, 18 iulie, de la ora 18:00, festivalul continuă cu o seară dedicată muzicii retro. Orchestra Municipală de Cameră „Camerata Chișinău”, dirijată de Denis Ceausov, și Dorel Burlacu Band vor acompania artiști precum Ion Suruceanu, Olga Ciolacu, Nina Crulicovschi, Lidia Botezatu, Radu Dolgan, Anatol Mîrzenco, Constantin Moscovici, Cristofor Aldea-Teodorovici, Cătălin Josan, Tania Turtureanu, Pașa Parfeni, Milla Danilceac, formația Akord, Anastasia Popova, Other Stories by Artem Shoshin și Select Cvartet. Invitatul special al serii este trupa Holograf din România.

Duminică, 19 iulie, scena va fi rezervată muzicii clasice. De la ora 19:00, pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică by Dumitru Cârciumaru și Capela Corală Academică „Doina”, alături de Andrei Jilihovschi, Mariana Bulicanu, Dumitru Mîțu, Alexei Botnarciuc, Vitalie Maciunschii, Paul Lungu din România, Marina Dobrescu, Sergiu Garabajii, Alexandra Procopovici, Anatolie Lapicus și Vitali Gavrouc. În program este și un recital al formației Other Stories by Artem Shoshin.

Pe parcursul celor trei zile, vizitatorii pot admira expoziția meșterilor populari, pot face cumpărături de la producătorii autohtoni și pot degusta bucate tradiționale moldovenești. Accesul la toate evenimentele este gratuit.