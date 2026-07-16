Procuratura, despre dosarul Vartic: Este examinată implicarea mai multor persoane

Oamenii legii investighează implicarea mai multor persoane în dosarul privind moartea Ludmilei Vartic, iar identitatea unora dintre acestea urmează să fie stabilită în cadrul anchetei. Potrivit Procuraturii Generale, investigația vizează nu doar circumstanțele decesului, ci și faptele și evenimentele care au precedat tragedia.

„În cadrul investigațiilor sunt examinate acțiunile mai multor făptuitori, inclusiv ale unor persoane care urmează a fi identificate pe parcursul urmăririi penale, situație ce impune un grad sporit de precauție în ceea ce privește confidențialitatea probelor”, se arată într-un comunicat de presă al Procuraturii.

Instituția a mai menționat că avocații și succesorii părții vătămate pot consulta materialele cauzei și pot face notițe, la cerere. Copierea documentelor rămâne însă restricționată, pentru a evita divulgarea informațiilor care ar putea afecta ancheta.

Cazul este investigat sub aspectul infracțiunii de violență în familie cu determinarea la suicid, după ce în spațiul public au apărut informații despre posibile acte de violență domestică înaintea decesului educatoarei. Până în prezent, organele de drept au anunțat că unicul învinuit în dosar este soțul victimei, Dumitru Vartic, care pledează nevinovat.