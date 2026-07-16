Utilizarea roamingului dintre România și Republica Moldova a crescut cu 14% în 2025

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații din Republica Moldova (ARCOM) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) au publicat astăzi Raportul comun privind evoluția relațiilor bilaterale în domeniul comunicațiilor electronice dintre cele două țări în anul 2025.

Al patrulea an de aplicare a Acordului privind reducerea tarifelor de roaming și de apeluri internaționale confirmă consolidarea beneficiilor pentru utilizatorii din cele două țări. Potrivit ARCOM, numărul utilizatorilor a crescut cu 14%, iar traficul de internet mobil a înregistrat noi creșteri semnificative, fiind anticipate evoluții spectaculoase pe fondul îmbunătățirii condițiilor tarifare și al integrării Republicii Moldova în regimul „Roaming ca Acasă” al Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2026.

În 2025, utilizatorii din cele două state au cumulat 7,4 milioane de zile de roaming bilateral, cu 66% mai multe decât în primul an de aplicare a Acordului.

Totodată, 14% dintre utilizatorii din Republica Moldova au utilizat servicii de roaming în România, iar 1,4% dintre utilizatorii din România au utilizat roaming în Republica Moldova.

„Aceste evoluții reflectă mobilitatea crescută a cetățenilor și apropierea tot mai mare dintre cele două piețe de comunicații electronice”, au declarat autoritățile.

Reprezentanții ARCOM au subliniat că internetul mobil a contribuit decisiv la creșterea utilizării serviciilor de roaming bilateral. În 2025, traficul de internet realizat de utilizatorii din Republica Moldova aflați în roaming în România a crescut cu 33%, iar cel realizat de utilizatorii din România aflați în roaming în țara noastră cu 68%, confirmând tendința de intensificare a utilizării serviciilor de date mobile.

„Dezvoltarea roamingului bilateral în 2025 a fost susținută atât de creșterea cu 14% a numărului de utilizatori care au folosit servicii de roaming în statul vecin, cât și de intensificarea consumului de internet mobil, într-un context caracterizat de reducerea continuă a costurilor pentru utilizatori și de apropierea aplicării regimului „Roaming ca Acasă””, au precizat autoritățile.

Menționăm că în prezent, utilizatorii din România care călătoresc în Republica Moldova și invers pot utiliza serviciile de voce, SMS și internet mobil în aceleași condiții tarifare ca în țara de origine, în limitele politicii de utilizare rezonabilă.

Amintim că Guvernele Republicii Moldova și României au semnat la 11 februarie 2022 Acordul privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între cele două state. Aplicarea Acordului este sprijinită de ARCOM și ANCOM și urmărește reducerea sustenabilă a tarifelor pentru serviciile de roaming și apeluri internaționale.