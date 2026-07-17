Contractele „zero ore”, propuse în Moldova: În ce constă și cum vor lucra angajații

În Republica Moldova ar putea fi introdus un nou tip de contract de muncă, prin care angajații vor lucra la solicitarea angajatorului, fără ca acesta să fie obligat să le garanteze un număr minim de ore de lucru.

Este vorba despre contractele individuale de muncă cu „zero ore”, prevăzute într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Economiei și Digitalizării și propus pentru consultări publice.

Potrivit proiectului, salariatul va fi chemat la muncă doar atunci când compania are nevoie de serviciile sale, iar numărul de ore prestate va depinde de volumul de lucru disponibil. Angajatorul va fi obligat să informeze persoana cu cel puțin 24 de ore înainte despre necesitatea de a se prezenta la muncă.

Persoanele angajate printr-un contract „zero ore” vor beneficia de aceleași drepturi ca ceilalți salariați, inclusiv de concediu anual de odihnă. Acestea vor putea refuza solicitarea de a veni la muncă dacă aceasta nu a fost transmisă în termenul prevăzut de lege, fără riscul aplicării unei sancțiuni disciplinare.

Proiectul mai prevede că angajatorul nu va putea obliga salariatul să rămână permanent disponibil pentru muncă. Totodată, durata unei zile de lucru în baza unui astfel de contract nu va putea depăși 12 ore. Salariatul va putea avea și un alt loc de muncă, cu excepția situațiilor în care contractul include clauze de confidențialitate, loialitate sau neconcurență.

Noile prevederi stabilesc și o limită privind utilizarea acestor contracte: cel mult 30% dintre angajații unei companii vor putea fi încadrați prin această formă de muncă. Dacă o persoană va presta constant același număr de ore timp de patru luni consecutive, angajatorul va fi obligat să transforme contractul în unul obișnuit, cu un program de lucru stabilit.