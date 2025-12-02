Dosarul lui Chiril Lucinschi bate pasul pe loc: Magistrații reiau examinarea probelor

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a amânat pentru a doua oară pronunțarea sentinței în dosarul fostului deputat liberal-democrat Chiril Lucinschi, inculpat pentru spălare de bani în dosarul fraudei bancare. Magistrații au decis reluarea cercetării judecătorești pentru anumite probe care au ridicat neclarități.

Dosarul lui Lucinschi se află pe rol de opt ani. În 2021, acesta a fost condamnat în primă instanță la cinci ani și jumătate de închisoare, însă Curtea de Apel a trimis cauza la rejudecare. Luna trecută urma să fie pronunțată sentința, însă termenul a fost amânat și din nou prelungit.

„Instanța dispune reluarea cercetării judecătorești în cauza penală a inculpatului Chiril Lucinschi”, a anunțat judecătorul Sergiu Stratan în ședință. Magistrații au cerut audierea repetată a inculpatului și prezentarea unor acte suplimentare.

Decizia l-a nemulțumit pe fostul deputat PLDM, care a declarat că aștepta un deznodământ după aproape un deceniu de procese.

„Mă aștept la o decizie corectă, la achitare. Dosarul meu a fost deschis la indicația lui Vlad Plahotniuc. Am fost eliminat de pe arena politică”, a afirmat Lucinschi.

Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, nu a răspuns la apelurile jurnaliștilor pentru a comenta acuzațiile.

Potrivit procurorilor, Lucinschi ar fi gestionat în mod secret două companii off-shore și ar fi transferat pe conturile acestora peste 400.000 de dolari. Anchetatorii susțin că banii provin din credite neperformante sustrase în perioada 2012–2014 de la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială. Acuzarea cere șapte ani de închisoare și confiscarea sumelor de peste 440.000 de dolari și 270.000 de euro.

„Instanța clarifică anumite aspecte asupra cărora au existat neînțelegeri. După examinarea completă, judecătorii vor intra în deliberări și vor anunța o nouă dată pentru pronunțare”, a precizat procurorul Cristina Gladcov.