Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, cere explicații: „Unde au mers banii pentru vaccinurile anti-COVID și câte vaccinuri au fost distruse?”

Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a depus o interpelare oficială către Ministerul Sănătății, solicitând transparență totală privind achizițiile și administrarea vaccinurilor anti-COVID-19 în perioada anilor 2020–2023. Parlamentarul a cerut informații complete despre cantitățile de vaccinuri procurate, costurile totale achitate, inclusiv sumele folosite pentru campaniile de comunicare, condițiile contractuale, precum și despre numărul de doze administrate, rămase neutilizate sau expirate.

„În acei ani s-au cheltuit sume foarte mari, iar multe informații au fost ascunse, lăsând societatea cu întrebări la care nimeni nu a oferit un răspuns. Aceste întrebări trebuie clarificate, iar dacă vor fi constatate abuzuri sau neglijențe, cei responsabili trebuie să răspundă în fața legii”, se menționează în interpelare deputatului Partidului Nostru.

Nicolae Margarint a mai punctat că cetățenii au dreptul la transparență și la o gestionare corectă a banilor publici, iar Ministerul Sănătății trebuie să ofere detalii și explicații clare privind modul în care au fost utilizate resursele alocate.

„Voi reveni cu toate informațiile primite și cu concluziile care se impun”, a adăugat parlamentarul.

Într-un raport al Curții de Conturi, publicat în anul 2021, se menționează că în Republica Moldova au fost introduse circa 7000 de doze de vaccin cu termenul de valabilitate expirat. Echipa de audit a mai constatat că 11 mii de doze de vaccinuri, în valoare de 1,6 mln lei, au dispărut. De asemenea, din cauza nefolosirii întregului flacon de vaccin, s-au constat pierderi de 80-90% din preparate.