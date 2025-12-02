O moldoveancă, autoarea unui moment emoționant de la parada de Ziua României

La parada de 1 Decembrie, organizată la București, o afaceristă din Moldova, Viorica Oboroceanu a atras toată atenția prin apariția sa inedită. Femeia a purtat o rochie extravagantă care onorează tricolorul și a adus cu sine o multitudine de baloane roșii, albastre și galbene sub celebrul Arcul de Triumf. Au însoțit-o mai mulți copiii, care au făcut și mai special momentul.

Momentul nu a fost doar unul estetic, ci o celebrare a identității românești și a valorilor pe care le promovează, un mesaj de respect și recunoaștere pentru țara pe care o reprezintă, scrie presa română.

Originară din Chișinău, Viorica Oboroceanu este fondatoarea unei companii ce reunește servicii de contabilitate, consultanță fiscală, traduceri și asistență juridică pentru obținerea cetățeniei române. Femeia a mai avut și alte apariții similare în rochia-tricolor, în mai multe locații din Moldova, România, dar și la Paris.