Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov: Banii pentru proiecte rămân blocați pentru că Guvernul nu reușește să le implementeze

Guvernul nu reușește să implementeze la timp unele proiecte investiționale pentru care au fost alocate fonduri, iar banii rămân blocați și sunt ulterior realocați prin rectificarea bugetului. Problema capacității reduse de a valorifica investițiile a devenit una sistemică. Declarația a fost făcută de deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov.

„Vă dau un exemplu. Pentru implementarea și dezvoltarea unui proiect s-au alocat 100 de milioane. Din cauza faptului că nu s-a făcut nimic ca acest proiect să se implementeze, banii s-au alocat din buget, dar nu s-a făcut nimic ca să meargă spre dezvoltare, să se construiască de fapt, banii au rămas blocați. Fiind în septembrie, proiectul nu va reuși să fie implementat până în decembrie. Automat, banii aceia, la rectificare, se iau de acolo pentru că ei nu vor fi absorbiți”, a declarat Ivanov la postul de televiziune UNU TV.

Deputatul a afirmat că aceeași problemă se regăsește și în cazul fondurilor europene, inclusiv al granturilor condiționate de armonizarea legislației și implementarea angajamentelor asumate:

„Noi am pierdut granturi europene. Cine răspunde de asta?!”

În opinia lui Ivanov, problema nu este doar armonizarea legislației, ci mai ales implementarea acesteia.

„Eu spun că la armonizare stăm foarte bine. Și asta arată rapoartele. La implementare stăm foarte prost. Pentru că noi transpunem legi și nu intrăm în esența lor”, a declarat Serghei Ivanov.