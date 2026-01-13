Deputatul român Daniel Gheorghe salută declarația Maiei Sandu privind unirea celor două state românești

Deputatul român Daniel Gheorghe a reacționat la declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit căreia ar vota pentru Unirea cu România în cazul organizării unui referendum.

„Președinta Maia Sandu a declarat că, în cazul unui referendum pentru Unirea Republicii Moldova cu România, ar vota pentru!

Cred că este timpul să înțelegem că adevăratul deziderat național al românilor de pe ambele maluri ale Prutului, mai presus de diplomație, dezbateri politice, tehnicalități, ajutoare frățești, susținerea parcursului european al Republicii Moldova și orice alt lucru benefic în esență, este reprezentat de reîntoarcerea Republicii Moldova la Țara Mamă, România. Declarația președintei Maia Sandu este un pas înainte și un prim act de asumare a ceea ce simțim și credem noi toți, români de pe ambele maluri ale Prutului.

Ca parlamentar român, național-liberal și unionist, mă voi lupta să văd acest ideal împlinit! Avem toate argumentele istorice, democratice, morale, legale și umane să facem Unirea!”

Reacția parlamentarului român vine după ce Maia Sandu a declarat, într-un podcast realizat de jurnaliști britanici, că ar vota pentru reunirea Republicii Moldova cu România la un eventual referendum, dar a subliniat că, în prezent, majoritatea populației susține integrarea în Uniunea Europeană, considerată un obiectiv mai realist.