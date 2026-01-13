”Dodo” și comuniștii lui anunță „pericol pentru interesele Rusiei” după declarația Maiei Sandu despre Unire

Declarațiile președintei Maia Sandu privind un eventual vot pentru reunirea Republicii Moldova cu România au provocat o reacție dură și alarmistă din partea Partidului Socialiștilor. PSRM a publicat un comunicat în care o acuză pe șefa statului de „trădare politică” și susține că menținerea acesteia în funcția de președinte ar reprezenta „o amenințare pentru existența Republicii Moldova”.

În comunicatul său, PSRM califică poziția exprimată de Maia Sandu drept un act deliberat împotriva statalității, Constituției și suveranității țării, respingând ideea că ar fi vorba despre o opinie personală sau un scenariu ipotetic.

„Declarația președintei ilegitime Maia Sandu privind disponibilitatea de a vota pentru lichidarea Republicii Moldova și absorbția acesteia de către România nu este o «opinie personală», ci un act deschis de trădare politică îndreptat împotriva statalității moldovenești”, se arată în mesajul PSRM.

Socialiștii susțin că, prin această declarație, Maia Sandu ar fi recunoscut public că nu consideră Republica Moldova „o valoare ce merită păstrată” și că ar fi dispusă să sprijine „distrugerea statului”, acuzații formulate într-un limbaj dur, cu tentă conspirativă.

„Deosebit de cinic și periculos este faptul că asemenea declarații provin de la o persoană care ocupă temporar funcția de Președinte al Republicii Moldova. În loc să fie garantul suveranității și independenței statului, Maia Sandu utilizează funcția supremă ca tribună pentru promovarea proiectului unionist și a dictatului extern”, mai afirmă PSRM.

În același comunicat, Partidul Socialiștilor formulează trei solicitări: demisia imediată a Maiei Sandu, inițierea unei anchete de către Procuratura Generală și Serviciul de Informații și Securitate pentru presupusă „trădare de patrie”, precum și mobilizarea tuturor „forțelor patriotice” împotriva actualei guvernări.

Reacția PSRM vine după ce Maia Sandu a declarat, într-un interviu acordat unui podcast britanic, că ar vota pentru reunirea Republicii Moldova cu România în cazul organizării unui referendum. Totodată, șefa statului a subliniat că, în prezent, nu există o majoritate a cetățenilor care să susțină acest scenariu și că obiectivul realist al Republicii Moldova rămâne integrarea în Uniunea Europeană.