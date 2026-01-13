Un cămin al UTM, invadat de gândaci. Studenți: Nu cerem lux, ci curățenie

Mai mulți studenți care locuiesc în Căminul nr. 15 al Universității Tehnice a Moldovei (UTM), situat pe strada Pușkin, 39, Chișinău, reclamă condiții insalubre și prezența masivă a gândacilor în spațiile de locuit.

Un student a semnalat problema pe rețelele sociale, menționând că insectele pot fi observate în camere, bucătării și pe holuri, iar situația persistă de mai mult timp.

„Sunt student și locuiesc în Căminul nr. 15 al UTM. De mai mult timp ne confruntăm cu o problemă gravă: gândacii sunt peste tot – în camere, bucătării și pe holuri. Este o situație care ne afectează sănătatea și condițiile de trai”, a scris tânărul.

Potrivit acestuia, problema ar fi fost adusă la cunoștința administrației căminului, însă, până în prezent, nu au fost întreprinse măsuri eficiente pentru remedierea situației.

Studenții cer public intervenția autorităților responsabile și asigurarea unor condiții decente de trai. „Nu cerem lux, cerem curățenie și siguranță”, se arată în mesajul lor.

Știri.md a încercat să obțină o reacție din partea administrației Căminului nr. 15, însă telefonul era deconectat.

Totodată, reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării au declarat că vor reveni în scurt timp cu o reacție.