Descinderi în toată țara: dosar de spălare de bani de peste 173 de milioane de lei, vizat de autorități

Autoritățile au declanșat în această dimineață o amplă operațiune la nivel național, într-un dosar de spălare de bani estimat la peste 173 de milioane de lei.

Zeci de percheziții au loc simultan, fiind vizate mai multe persoane și locații din diferite regiuni ale țării.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, 55 de percheziții sunt efectuate de Direcția generală antifraudă, în colaborare cu Inspectoratul Național de Investigații și Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, sub coordonarea PCCOCS.

Operațiunea este în desfășurare, iar informațiile vor fi actualizate pe măsură ce apar noi detalii.