Detalii din sentință: Ciochină și-ar fi mințit inclusiv soția după accidentul mortal

Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, condamnat recent la șapte ani de închisoare pentru producerea unui accident rutier soldat cu moartea unui copil, ar fi încercat să-și convingă inclusiv soția că nu a fost implicat în tragedie.

Potrivit sentinței analizate de jurnaliștii de la TV8, după accident, Ciochină ar fi apelat la o persoană apropiată, Ion Andronache, cerându-i ajutorul pentru a face fotografii cu un automobil identic cu al său. Acesta ar fi invocat că cineva încearcă „să se răzbune pe el pe criterii politice”.

Martorul a declarat că, în timp ce se afla împreună cu Ciochină, acesta vorbea la telefon cu soția sa și îi spunea să se liniștească, insistând că nu a fost implicat în niciun accident și că îi poate trimite imagini cu automobilul pentru a demonstra acest lucru.

Tragedia s-a produs în seara de 19 februarie 2024, pe un drum din apropierea satului Boldurești. Potrivit instanței, Ciochină conducea un automobil de model „Dacia Duster” și se deplasa spre intrarea în localitate.

Judecătorii au stabilit că șoferul nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și nu ar fi manifestat prudență la volan. Mașina a ieșit de pe banda sa de circulație, a trecut pe contrasens și a ajuns pe acostament, unde a lovit din spate un minor care mergea pe marginea drumului.

Copilul a suferit traumatisme grave, inclusiv leziuni severe la cap și hemoragii interne, iar medicii legiști au stabilit că rănile au fost incompatibile cu viața.

Instanța a reținut că, după accident, fostul primar nu a oprit pentru a acorda ajutor victimei și nu a anunțat Poliția sau ambulanța, părăsind locul tragediei.

În timpul procesului, procurorii au prezentat mai multe probe care indică faptul că Nicanor Ciochină se afla la volan în momentul accidentului. Printre acestea se numără imagini video din orașul Nisporeni, datele de localizare ale telefonului mobil și convorbirile telefonice ale inculpatului.

„Instanța apreciază că deplasarea succesivă a telefonului inculpatului corespunde exact traseului Nisporeni – Vărzărești – Zberoaia – Boldurești, fiind concordantă cu imaginile video care surprind automobilul Dacia Duster alb pe același segment și în același interval de timp”, se arată în sentință.

Expertiza tehnică a arătat că automobilul nu avea defecțiuni care ar fi putut provoca pierderea controlului, iar accidentul nu s-ar fi produs dacă regulile de circulație ar fi fost respectate.

Potrivit instanței, a doua zi după accident, Ciochină ar fi încercat să creeze aparența că automobilul său nu a fost implicat în tragedie. În acest scop, el l-ar fi contactat pe Ion Andronache pentru a găsi un automobil de același model și culoare.

Cei doi s-ar fi întâlnit în Parcul Valea Morilor, de unde s-au deplasat spre locul unde se afla mașina. Martorul a declarat că Ciochină avea asupra sa o pungă cu plăcuțe de înmatriculare și i-ar fi cerut să monteze una dintre ele pe automobilul respectiv pentru a face fotografii.

Ulterior, plăcuțele au fost readuse la starea inițială, iar mașina a fost dusă înapoi în parcare.

După întâlnire, cei doi s-au deplasat prin Chișinău, oprindu-se la o farmacie din Durlești și ulterior la o pizzerie. În acest timp, Ciochină ar fi purtat mai multe convorbiri telefonice cu soția sa, repetând că nu a fost implicat în accident.

Sentința mai arată că, a doua zi după tragedie, Ciochină a avariat din nou automobilul, după ce a intrat cu mașina într-un gard. El a declarat în instanță că impactul s-ar fi produs din neatenție, în timp ce se grăbea spre casă.

Judecătorii consideră însă că această avarie ar fi putut avea scopul de a ascunde urmele accidentului mortal.

„Conduita de înscenare a unei versiuni alternative constituie un comportament postinfracțional care poate fi valorificat ca indiciu indirect privind conștiința implicării în faptă”, se mai arată în sentință.

În ultimul cuvânt, Nicanor Ciochină a respins acuzațiile și a declarat că procesul ar fi fost orientat încă de la început spre găsirea unui vinovat, susținând că unele probe ar fi fost obținute ilegal sau manipulate.