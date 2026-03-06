Trump amenință o nouă țară: „Cuba, doar o chestiune de timp!”

Marina Iranului și forțele sale aeriene „nu mai sunt”, a declarat joi președintele american Donald Trump, în cadrul unui eveniment la Casa Albă, în timpul căruia a amenințat o altă țară, relatează Sky News, The Guardian și Reuters.

„Distrugem în fiecare oră din ce în ce mai multe rachete și drone iraniene – le eliminăm”, a spus Trump, vorbind în timpul unui eveniment de primire a echipei de fotbal Inter Miami la Casa Albă.

Președintele SUA a mai afirmat, fără a prezenta dovezi: „Deci, (Iranul) nu mai are forță aeriană, nu mai are apărare aeriană. Toate avioanele lor au dispărut, comunicațiile lor au dispărut. În afară de asta, se descurcă destul de bine”.

„Marina lor nu mai este, (au pierdut) 24 de nave în trei zile, ceea ce înseamnă foarte multe nave”, a adăugat Trump.

El a mai susținut, de asmenea, că 60% din rachetele Iranului și 64% din lansatoarele iraniene de rachete „nu mai sunt”.

Armata SUA este „cu mult înaintea programului” în Iran, susține Trump

Reiterând comentariile făcute mai devreme în cursul acestei săptămâni, Trump a adăugat că armata SUA și Israelul „distrug complet” țintele iraniene, „cu mult înaintea planificării” prealabile.

„Armata Statelor Unite, împreună cu minunații parteneri israelieni, continuă să distrugă complet inamicul, cu mult înaintea planificării și la niveluri pe care oamenii nu le-au mai văzut până acum”, a spus președintele american, citat și de CNN.

Aceste afirmații ale liderului de la Casa Albă au venit în contextul în care șeful armatei israeliene a anunțat că țara lui trece la „următoarea fază” a războiului cu Iranul.

Promisiuni în privința stopării creșterii prețului petrolului

Pe fondul creșterii prețurilor țițeiului după atacurile Statelor Unite și Israelului asupra Israelului, președintele american a promis joi că vor fi luate rapid măsuri pentru a evita ca americanii să plătească prețuri mai mari la benzină din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

„Noi măsuri de reducere a presiunii asupra petrolului sunt iminente”, a spus Trump, calificând creșterea prețurilor la combustibil drept un „mic ocol”.

Prețurile țițeiului au crescut brusc de la începutul conflictului, atingând joi niveluri nemaiîntâlnite în aproape doi ani.

În Statele Unite, prețurile la pompă au reacționat rapid. Un galon (3,78 litri) costă acum în medie 3,25 dolari, față de 2,98 dolari în urmă cu o săptămână, conform site-ului oficial de monitorizare AAA. Aceasta reprezintă o creștere de aproape 9%.

Subiectul este extrem de sensibil în țara unde mașina este regină, în contextul în care Donald Trump dăduse recent asigurări că poate găsi benzină la mai puțin de doi dolari galonul, notează AFP și Agerpres.

Marți, deja pentru a calma spiritele, președintele anunțase că Marina americană ar putea escorta tancurile petroliere „dacă este necesar” prin Golf.

Liderul american a mai spus că Statele Unite sunt gata să ofere, „la un preț foarte rezonabil”, asigurări navelor care circulă în regiune, în condițiile în care companiile refuză de acum înainte să acopere Golful împotriva riscului de război.

„O chestiune de timp”

Iar apoi, tot la evenimentul de joi de la Casa Albă, Trump și-a mutat atenția către regimul comunist din Cuba.

El a afirmat că dorește să încheie mai întâi războiul din Iran, dar că apoi „va fi doar o chestiune de timp până când voi și mulți oameni incredibili vă veți întoarce (atenția) spre Cuba”.

Cuba își dorește „atât de mult să încheie un acord”, a mai susținut liderul american.

„Vrem să terminăm mai întâi acest conflict, dar Cuba este doar o chestiune de timp”, a adăugat Trump, referindu-se la războiul din Iran.

Anunțul șefului armatei israeliene

Israelul trece la „următoarea fază” a războiului cu Iranul, a anunțat joi seară şeful armatei israeliene, după ce precizat că au fost efectuate 2.500 de atacuri cu peste 6.000 de arme, notează CNN.

Şeful Statului Major al Forţelor de Apărare Israeliene (IDF), generalul Eyal Zamir, a afirmat că războiul este o „campanie istorică” care a început cu o „fază de atac surpriză” în care 80% din sistemele de apărare antiaeriană ale Iranului şi 60% din lansatoarele sale de rachete balistice au fost distruse.

„Trecem acum la următoarea fază a operaţiunii”, a anunţat Zamir, într-o înregistrare video.

„În această fază, vom continua să demontăm regimul (de la Teheran) şi capacităţile lui militare. Avem în faţă surprize suplimentare pe care nu intenţionez să le dezvălui”, a adăugat generalul israelian.

Zamir a precizat că a ordonat IDF să avanseze mai adânc în Liban. În ultimele două zile, IDF a emis avertismente de evacuare pentru toată zona sudică a Libanului, la sud de râul Litani, suburbiile sudice ale Beirutului şi părţi din Valea Bekaa.

„Am ordonat forţelor IDF să avanseze şi să adâncească linia de control de-a lungul frontierei, stabilind în acelaşi timp poziţii în puncte cheie din sudul Libanului”, a spus Zamir.

El a promis că Israelul „nu va renunţa la obiectivul de a dezarma Hezbollah”.