Trădătorul Dodon cere gaze din Rusia. Nu a mai primit demult kulioace

Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, afirmă că, în condițiile aprofundării crizei energetice, devine tot mai evident că Republica Moldova trebuie să înceapă de urgență negocieri cu Rusia privind achiziția de gaze naturale.

„Situația de pe piața energetică europeană se va înrăutăți în continuare. Concurența pentru resursele energetice crește, prețurile rămân instabile, iar tot mai multe state acționează pragmatic, pornind în primul rând de la propriile interese naționale.

Un exemplu elocvent este Ungaria, care în aceste zile a purtat negocieri cu Rusia și a obținut garanții privind livrările de resurse energetice. Conducerea acestei țări acționează pragmatic, punând pe primul loc securitatea energetică și interesele propriilor cetățeni”, a spus politicianul.

Liderul socialiștilor a menționat că anume de astfel de probleme ar trebui să se ocupe și guvernarea de la Chișinău: asigurarea unor livrări stabile de resurse energetice și protejarea intereselor economice ale țării.

„Lumea se îndreaptă treptat spre o nouă realitate, în care statele se vor împărți tot mai clar în două categorii: cele care au acces la resurse energetice și cele care nu au. În care dintre aceste grupuri se va regăsi Republica Moldova depinde în mod direct de deciziile actualei guvernări. Din păcate, în schimb, auzim tot mai des discuții politice despre aderarea la NATO sau despre unirea cu România, teme promovate activ de Maia Sandu. Însă astăzi oamenii nu au nevoie de lozinci geopolitice. Oamenii au nevoie de tarife stabile, căldură în case și siguranță în ziua de mâine”, a mai spus Igor Dodon