Maia Sandu: Lumea intră într-o perioadă turbulentă, iar Moldova trebuie să-și consolideze parteneriatele pentru securitate

Situația internațională tot mai tensionată și evoluțiile din Orientul Mijlociu arată că lumea intră într-o perioadă tot mai complicată, iar Republica Moldova trebuie să ia măsuri pentru a-și consolida securitatea și parteneriatele cu alte state. Declarația a fost făcută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu la emisiunea „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV.

„Este clar că putem să contăm tot mai puțin pe pacea globală cu care ne-am obișnuit și regulile globale cu care ne-am obișnuit în ultimele trei decenii. Deci e clar că intrăm într-o altă zonă foarte turbulentă, foarte complicată și e firesc să ne facem griji. (…) Lumea de astăzi, mai ales lumea de mâine, și când zic lumea de mâine, nu mă refer la peste 5 ani sau peste 10 ani. Mă refer la peste șase luni, peste 12 luni. Lumea se schimbă foarte tare și noi trebuie să fim serioși și să întreprindem toate măsurile ca să ne protejăm cât mai bine”, a declarat Maia Sandu la emisiunea „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV.

În aceste condiții, Republica Moldova trebuie să consolideze parteneriate cu alte state pentru a se proteja, a afirmat șefa statului.

„Și țări mai mari decât Republica Moldova, și țări mai bogate decât Republica Moldova, înțeleg că au nevoie de colaborare cu alte state ca să se simte protejate. Și asta o să facem și noi. Deci Uniunea Europeană nu este o alianță militară, dar Uniunea Europeană înțelege tot mai mult că are nevoie să investească în propria apărare. Și pentru noi asta este o soluție parțială, dacă vreți. Inclusiv de asta trebuie să ajungem mai repede stat membru al Uniunii Europene, iar până atunci să colaborăm și avem mai multe colaborări ca să ne protejăm”, a adăugat Maia Sandu.

Președinta Maia Sandu a mai subliniat că doar statutul de neutralitate, inclus în Constituție, nu poate proteja Republica Moldova, pentru că „vedem agresori care nu mai respectă hotarele”.

„Dar eu o să vă întreb: de ce agresorul s-ar speria de neutralitatea din Constituția Republicii Moldova? Noi suntem apărați de Ucraina, care rezistă și ne protejează, dar imaginați-vă că Rusia, o țară agresoare, care nu respectă dreptul internațional, o să se împiedice de neutralitatea scrisă în Constituția Republicii Moldova. Nu știu la ce s-au gândit și care a fost obiectivul lor când au pus autorii neutralitatea în Constituție” a declarat șeful statului.