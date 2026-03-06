Marea trădare a antreprenorilor. PAS mărește taxele pentru Horeca – Moldova va avea cele mai mare impozite din Europa

Sectorul Horeca din Republica Moldova se află în fața unei lovituri dure. O inițiativă a guvernării PAS de a majora taxa în acest domeniu la pragul de 18% riscă să transforme țara noastră într-un „campion” negativ al taxării la nivel european, depășind state cu tradiții turistice imense și economii mult mai consolidate.

Moldova vs. restul Europei: Unde ne situăm?

În timp ce Guvernul pro-european de la Chișinău propune o cotă de 18%, marile puteri europene care generează zeci de miliarde de euro anual din turism mențin taxe mult mai prietenoase pentru a rămâne competitive:

Franța, Italia, Spania: 10%

10% Grecia: 13% (chiar și după crizele economice severe)

13% (chiar și după crizele economice severe) România: 11% (majorată recent de la 9%, după ce a fost anterior 5%)

Această discrepanță este cu atât mai alarmantă cu cât prețurile actuale din restaurantele și hotelurile moldovenești nu sunt cu mult mai mici decât în țările bogate, deși puterea de cumpărare și infrastructura sunt incomparabile.

O gaură imensă în PIB: Exportăm miliarde și primim firimituri

Statisticile pentru anul 2025 scot la iveală o realitate economică dureroasă. În timp ce în Spania turismul a reprezentat 16% din PIB (aproximativ 210 miliarde de euro), în Moldova turismul receptor a adus doar 70 de milioane de lei, reprezentând un infim 0,018% din PIB.

Mai grav este dezechilibrul dintre banii care intră și cei care ies din țară:

Venituri din turism receptor: 70 milioane MDL.

70 milioane MDL. Bani cheltuiți de moldoveni în străinătate: peste 5 miliarde MDL.

Practic, moldovenii cheltuie de 70 de ori mai mulți bani în vacanțe peste hotare decât reușește statul să atragă de la turiștii străini. Experții avertizează că o nouă majorare de taxe va adânci acest raport catastrofal.

Riscuri majore: Falimente în lanț și pierderea locurilor de muncă

În loc să vină cu un program serios de promovare a tradițiilor și produselor eco — care ar putea crește numărul turiștilor cu cel puțin 10% anual — Guvernul alege să impună noi biruri.

Consecințele estimate sunt sumbre: închiderea a zeci sau chiar sute de localuri și hoteluri, lăsând mii de oameni fără locuri de muncă. Într-o țară cu cea mai mică absorbție de turiști din Europa, creșterea prețurilor prin impozitare excesivă ar putea reprezenta „lovitura de grație” pentru un domeniu care ar trebui să fie un pilon al economiei naționale.