Dezastru în România: facturile la energie s-au dublat, în unele cazuri chiar triplat

Românii au primit în luna iulie șocul vieții lor: facturile la energie au explodat, în unele cazuri dublându-se sau chiar triplându-se. Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), a explicat că această creștere dramatică este rezultatul suprapunerii a trei factori majori.

Primul factor este încetarea subvenționării prețului energiei electrice, măsură luată de Guvern începând cu 1 iulie 2025, care a aruncat direct costurile reale pe umerii consumatorilor. Al doilea motiv îl reprezintă valul de caniculă, ce a determinat milioane de români să utilizeze intensiv aparatele de aer condiționat, crescând astfel consumul de energie. Iar al treilea element care a pus paie pe foc a fost majorarea cotei de TVA de la 19% la 21%, aplicată inclusiv pe consumul din luna iulie.

Această combinație de măsuri și condiții a creat un adevărat dezastru financiar pentru familiile deja sufocate de inflație și scumpiri în lanț. Pensionari, familii cu copii și chiar întreprinderile mici au ajuns să se întrebe cum vor putea supraviețui următoarelor luni, în condițiile în care veniturile nu țin pasul cu costurile.

Guvernul Bolojan este acuzat că a lăsat populația fără protecție, tăind brusc sprijinul pentru energie și impunând taxe suplimentare, în plină criză economică și val de căldură. În loc să apere cetățenii, decidenții politici par să fi transformat facturile la energie într-o nouă formă de taxă ascunsă, ce lovește direct în buzunarele românilor.

Românii plătesc astăzi prețul incompetenței și cinismului unei guvernări care pune poverile crizei pe spatele oamenilor simpli.