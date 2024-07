dezvăluirea unui pilot despre ceea ce se întâmplă în aeronave atunci când sunt la sol

Se pare că a ne scote pantofii în avion nu este o idee prea bună deoarece podeaua nu este foarte curată și poate fi plină de bacterii. Chiar dacă avionul este curățat, procedurile rapide nu elimină toate murdăriile, așa că este mai bine să rămânem încălțați, scrie iflscience.com.

„Cabinele sunt curățate înainte de fiecare zbor”, a declarat pilotul Patrick Smith, autor al site-ului Ask the Pilot, pentru Travel + Leisure în 2022, „dar curățenia poate fi mai superficială în cazul unui schimb rapid, când sunt disponibile doar 15 sau 20 de minute pentru a face asta.” Chiar și în anii care au trecut de la începutul pandemiei COVID-19, când toți am devenit mai conștienți de practicile de igienă și importanța de a nu împărtăși germeni cu străinii, nu există garanția că toate companiile aeriene efectuează curățenia pe care v-ați aștepta între zboruri. Poate fi vorba doar de aruncarea gunoaielor și ștergerea mânerelor ușilor.

„Dacă un avion stă la sol mai mult de opt ore – de obicei un avion de lung-curier – atunci compania aeriană va efectua o curățenie temeinică,” explică Mike Arnot într-un articol despre procesele de curățare ale avioanelor pentru New York Times. „În timpul unei curățenii temeinice, fiecare husă de scaun este îndepărtată, scaunele sunt aspirate și covorul este spălat în întreaga cabină.” Dar astfel de regimuri sunt adesea rare. Mult mai probabil este ca avionul pe care urmează să urcați să fi fost, în cel mai bun caz, „fumigat” – adică pulverizat cu picături încărcate electrostatic de dezinfectant. „E un pic ca și cum ai freca un balon pe păr și apoi l-ai lipi de perete”, spune Joshua Robertson, CEO al EMist, o companie din Texas care produce pulverizatoare electrostatice pentru United Airlines și Alaska, pentru Times. „Fiecare moleculă care iese din acea duză este încărcată. Ele sunt atrase de suprafețe ca un magnet.”

În practică, acest lucru arată ca un angajat al companiei de curățenie echipat cu un rucsac umplut cu dezinfectant și o duză de pulverizare, umplând fiecare colț al cabinei cu un spray fin. După ce această procedură este finalizată, o echipă completă poate intra și șterge zonele de contact frecvent, cum ar fi brațele scaunelor și mânerele ușilor, cu șervețele de dezinfectante și – dacă timpul permite, ceea ce adesea nu se întâmplă – covorul poate fi aspirat. Evident, un astfel de sistem nu este la fel de riguros ca o curățenie temeinică – dar nici nu este cel mai puțin ce te-ai putea aștepta. Companiile aeriene sunt notorii pentru că sunt ghidate de marjele de profit mai degrabă decât de confortul sau siguranța pasagerilor, iar fiecare secundă contează. Petele sau stropirile sunt curățate punctual, dar nu neapărat dezinfectate; fumigarea poate fi omisă dacă avionul trebuie să se întoarcă mai repede – și, cel mai rău, nu există nicio cerință ca avionul, chiar și în băi, să fie curățat pe parcursul zborului. Da, chiar dacă cineva face, ahem, o mizerie. Așadar, pe scurt: țineți-vă pantofii pe picioare. „Cei care decid să meargă descuți ar putea aduna bacterii și viruși care ar putea afecta negativ sănătatea lor”, spune David Krause, proprietar al SyQuest USA, care fabrică produse de curățare utilizate pe avioane, pentru Travel + Leisure. „De asemenea, riscul de a contracta o infecție fungică este mereu prezent.”

