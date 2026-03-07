Dezvăluiri despre rolul lui Nicolae Șepeli în planul de asasinate în Ucraina

Nicolae Șepeli, principalul suspect în dosarul tentativelor de asasinat asupra unor oficiali ucraineni, avea rolul de a coordona procesul de identificare a țintelor, nu de a executa atacurile. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii Cutia Neagră.

Potrivit lui Cernăuțeanu, Șepeli ar fi fost responsabil de organizarea grupării din Republica Moldova implicate în planificarea unor asasinate la comandă. El ar fi selectat persoanele care urmau să execute ordinele, le-ar fi indicat locurile unde erau ascunse armele și le-ar fi oferit informații despre țintele vizate.

Șeful Poliției a precizat că suspectul nu era „killer”, ci coordonatorul unei structuri locale care urma să asigure executarea unei părți dintr-o listă mai amplă de persoane vizate. În același timp, acesta ar fi fost coordonat de o altă persoană, afiliată serviciilor speciale rusești, care îi transmitea sarcinile și instrucțiunile.

Potrivit lui Cernăuțeanu, executanții ar fi fost recrutați din mai multe regiuni, inclusiv din regiunea transnistreană, din Găgăuzia și din alte zone ale Republicii Moldova.

Autoritățile moldovenești îl monitorizau pe Șepeli încă din 2024, deși la acea etapă nu existau suficiente probe pentru a-i imputa o infracțiune.

„A intrat în vizorul organelor de drept în 2024. A fost afiliat grupării Șor și cumva era aliniat proceselor de destabilizare, însă rolul său era unul minor. La acea etapă nu existau temeiuri pentru o învinuire penală, dar monitorizarea a continuat pentru a-i analiza activitatea”, a declarat Cernăuțeanu.

Potrivit șefului IGP, autoritățile au observat ulterior și legături financiare suspecte, inclusiv transferuri prin sistemul PSB, ceea ce ar fi indicat o posibilă conexiune cu structuri criminale.

Conducerea statului a fost informată despre activitatea suspectului atunci când riscurile au crescut. „Persoana a fost monitorizată în mod corespunzător, inclusiv prin metode speciale. Conducerea țării a fost informată atunci când a apărut un risc sporit. În 2024 nu prezenta un pericol major”, a adăugat Cernăuțeanu.

Șeful Poliției a subliniat că, până în prezent, nu există dovezi că Șepeli ar fi comis infracțiuni pe teritoriul Republicii Moldova, însă autoritățile continuă investigațiile privind posibila sa implicare în acțiuni similare în alte state.