VIDEO: Explozie puternică în aeroportul din Dubai: avioanele se rotesc deasupra aeroportului

O operaţiune de interceptare a avut loc sâmbătă dimineaţă deasupra aeroportului din Dubai, în Emiratele Arabe Unite (EAU), potrivit unui martor care a descris pentru AFP o puternică explozie, urmată de un nor de fum.

Incidentul

Site-ul de monitorizare a zborurilor Flightradar24 arăta avioane rotindu-se deasupra aeroportului, aflate aparent în circuit de aşteptare.

Zborurile au fost reluate în mod limitat luni de pe principalul aeroport din Dubai, unul dintre cele mai aglomerate din lume, iar aceasta în pofida atacurilor cotidiene cu drone vizând ţinte în EAU.

WATCH: Iranian drone intercepted over Dubai International Airport – filmed from a residential window as explosions "shook the building," according to the person who filmed it. pic.twitter.com/HT5to7GbsY — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) March 7, 2026

Reacția Guvernului

Guvernul din Dubai a confirmat pe platforma X un „incident minor în urma căderii unor fragmente după o interceptare” şi care nu a făcut răniţi, dezminţind totodată „informaţii care circulau pe reţelele sociale privind incidente pe aeroportul internaţional din Dubai”.

Compania aeriană Emirates a anunţat, sâmbătă dimineaţă, pe reţeaua socială X că toate zborurile către şi dinspre Dubai sunt „suspendate până la noi ordine”.

„Vă rugăm să nu vă prezentaţi la aeroport”, solicită compania călătorilor.

🚨 Iranians just won't calm down — still bombing Dubai, which never wanted any part of this mess



Hit on Dubai International Airport (world's busiest international hub).



Preliminary reports: no casualties this time. pic.twitter.com/ClAkBWAFR3 — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2026

„Emirates va comunica ultimele informaţii imediat ce vor fi disponibile. Le mulţumim clienţilor noştri pentru înţelegere şi răbdare. Siguranţa pasagerilor şi a echipajului nostru este prioritatea noastră absolută şi nu va fi compromisă în niciun caz”, adaugă comunicatul.

YouTuber cu origini românești, blocat în Dubai

Adelina Pietraru, YouTuber-iță și studentă stabilită în Londra, dar cu origini românești, se numără printre cei blocați în Dubai și este îngrijorată că nu va putea susține un examen crucial marțea viitoare, relatează Mediafax.

Aproximativ 300.000 de britanici sunt blocați în Orientul Mijlociu, între care și YouTuber-ița cu origini românești.

Eforturile guvernului de a repatria turiștii s-au confruntat cu probleme inițiale.

Adelina Pietraru, YouTuber și studentă, se numără printre cei blocați în Dubai și este îngrijorată că nu va putea susține un examen crucial marțea viitoare.

„Dacă nu susțin acest examen, s-ar putea să nu pot absolvi alături de toți colegii mei”, spune ea.

În videoclip, ea îi povestește prezentatoarei Barbara Serra despre dificultățile cu care se confruntă turiștii în încercarea de a pleca.