Ucraina şi Rusia au finalizat un nou schimb de prizonieri: câte 300 de persoane de fiecare parte

Rusia și Ucraina au realizat un nou schimb de prizonieri, fiecare parte eliberând câte 300 de persoane. Operațiunea face parte din seria de negocieri diplomatice desfășurate în contextul conflictului militar, cu mediere internațională.

Un nou schimb de prizonieri a avut loc între Rusia și Ucraina, joi şi vineri, 5 şi 6 martie, fiecare parte eliberând câte 300 de persoane, în urma acordurilor convenite în cadrul negocierilor desfășurate la Geneva.

Potrivit informațiilor oficiale, negocierile și schimburile de prizonieri au fost mediate de Emiratele Arabe Unite și Statele Unite ale Americii. Deși au existat mai multe runde de discuții directe între Kiev și Moscova începând cu 2025, acestea au rămas singurele rezultate concrete ale negocierilor, desfășurate sub presiunea diplomatică exercitată de Washington.

O nouă reuniune tripartită era planificată pentru această perioadă, însă a fost suspendată pe termen nedeterminat din cauza agravării conflictelor din Orientul Mijlociu, care au influențat agenda diplomatică internațională.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat pe rețelele sociale că 300 de apărători ucraineni și doi civili s-au întors acasă din captivitatea rusă.

Printre aceștia se numără militari din mai multe structuri ale armatei ucrainene, inclusiv din Forțele Terestre, Forțele de Asalt Aerian, Forțele Navale, Forțele de Apărare Teritorială, Forțele Aeriene și unitățile de sisteme fără pilot, precum și combatanți din Garda Națională, Serviciul de Frontieră de Stat și Serviciul de Transport Special.

El a precizat că cei eliberați au luptat pe mai multe fronturi ale războiului, în regiunile Donețk, Luhansk, Harkov, Zaporojie și Herson, și au participat la apărarea orașului Mariupol.

Majoritatea prizonierilor au fost în captivitate mai mult de un an, iar unii dintre ei au fost capturați încă din 2022.

Printre persoanele eliberate se află ofițeri, dar și soldați și sergenți, cu vârste cuprinse între 26 și 60 de ani.

După revenirea în Ucraina, ei vor fi transportați către centre medicale pentru examinări complete, tratament și recuperare medicală şi vor primi sprijin psihologic și social, documente oficiale și toate drepturile și indemnizațiile de stat prevăzute de legislație.

În februarie, Kievul și Moscova au realizat un alt schimb de prizonieri, când au fost eliberați câte 157 de persoane de fiecare parte, fiind prima operațiune de acest tip după octombrie 2025.