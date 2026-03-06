Explicațiile Ungariei după ce a arestat cu trupele antitero angajați bancari ucraineni, în timpul unui transport de aur și valută

Ungaria a declarat vineri că a reținut șapte ucraineni care transportau aproximativ 82 de milioane de dolari în numerar și aur, sub suspiciunea de spălare de bani. Comentariile vin după ce Kievul a acuzat Budapesta că a luat ostatici angajați ai unei bănci, pe fondul unei dispute legate de livrările de petrol, transmite Reuters.

Agenția internațională de presă notează că decizia Autorității Fiscale din Ungaria de a trimite forțe antitero pentru a intercepta două vehicule blindate ucrainene care transportau numerar către Ucraina marchează o escaladare dramatică a tensiunilor dintre cele două țări. Disputele au dus deja la blocarea de către Budapesta a unor ajutoare ale Uniunii Europene pentru Kiev în valoare de zeci de miliarde de euro.

„Administrația Națională pentru Taxe și Vamă (NAV) desfășoară proceduri penale sub suspiciunea de spălare de bani”, a transmis instituția de la Budapesta într-un comunicat.

„Pe 5 martie 2026, aceasta a reținut șapte cetățeni ucraineni, inclusiv un fost general al serviciului de informații ucrainean, precum și două vehicule blindate de transport valori, care transportau în total 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și nouă kilograme de aur din Austria către Ucraina”, a precizat comunicatul.

Autoritatea fiscală a precizat că acționează în cooperare cu forțele antitero.

Peter Szijjarto, ministrul ungar de externe, a declarat la rândul său că Ucraina trebuie să ofere explicații în legătură cu tranzitul de numerar prin Ungaria.

Site-ul ungar de știri Telex a relatat mai devreme vineri că forțele antitero ale Ungariei au descins pe o autostradă asupra a două vehicule de transport valori cu numere de înmatriculare ucrainene.

Ucraina a acuzat Ungaria că ia ostatici și „fură bani”

Andrîi Sîbiha, ministrul de externe al Ucrainei, a afirmat că persoanele reținute erau angajați ai băncii ucrainene de stat Oschadbank.

„De fapt, vorbim despre faptul că Ungaria ia ostatici și fură bani”, a acuzat șeful diplomației ucrainene într-un mesaj pe care l-a distribuit pe platforma „X”. „Acesta este terorism de stat”, a adăugat el.

Sîbiha a precizat că Ucraina a transmis o notă oficială prin care cere eliberarea imediată a cetățenilor săi și că va solicita Uniunii Europene „să ofere o calificare clară a acțiunilor ilegale ale Ungariei”.

Ulterior, Ministerul de Externe al Ucrainei i-a sfătuit pe cetățenii ucraineni să evite călătoriile în Ungaria, afirmând că nu le poate garanta siguranța în contextul a ceea Kievul a numit „acțiunile arbitrare” ale autorităților ungare.

Poliția ungară și un purtător de cuvânt al guvernului nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Viktor Orban a promis mai multă presiune asupra Ucrainei

Ungaria și Slovacia acuză Ucraina că întârzie în mod deliberat, din motive politice, reluarea fluxurilor de petrol rusesc prin conducta Drujba avariată. Kievul respinge acuzația, afirmând că are nevoie de timp pentru a repara pagubele provocate infrastructurii energetice de un atac rusesc cu drone din 27 ianuarie.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban, care se pregătește pentru alegeri parlamentare ce vor avea loc pe 12 aprilie, a blocat noi sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Moscovei, precum și un împrumut uriaș pentru Ucraina, pe fondul disputei legate de petrol.

Astăzi, Orban a acuzat din nou Kievul de șantaj și a spus că Ungaria va folosi toate mijloacele aflate la dispoziția sa până când fluxurile de petrol vor fi reluate.

„Am oprit… exporturile de motorină către Ucraina, menținem încă exporturile de electricitate și vom opri transporturile de tranzit care trec prin Ungaria și care sunt importante pentru Ucraina… până când vom primi aprobarea Ucrainei pentru livrările de petrol”, a declarat Orban la postul public de radio. El nu a făcut referire la reținerea angajaților băncii.

Angajații băncii ucrainene ar fi fost duși la unul dintre serviciile de securitate ale Ungariei

Banca ucraineană de economii a declarat că angajații săi transportau 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur. Instituția a spus că un semnal GPS arată că vehiculele lor se află acum în apropierea unei clădiri a serviciilor de securitate ale Ungariei, în Budapesta.

„Transportul fondurilor și al valorilor a fost realizat de Oschadbank în cadrul și în conformitate cu un acord internațional cu Raiffeisen Bank, Austria”, a transmis Oschadbank într-un comunicat.

„Încărcătura a fost declarată și autorizată în conformitate cu regulile internaționale de transport și cu procedurile vamale europene aplicabile”, a subliniat aceasta.

Raiffeisen International, contactată de Reuters, nu a dorit să comenteze situația, invocând regulile de confidențialitate bancară.