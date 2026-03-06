Usatîi: Șeful SIS a vrut să distragă atenția de la arestarea a doi ofițeri în Rusia

Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru (PN), a declarat că Alexandru Musteață, directorul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii (SIS), a încercat să deturneze atenția publicului de la arestarea a doi ofițeri moldoveni în Rusia.

Usatîi a declarat că Musteața a dat instrucțiuni mai multor instituții media să reducă publicitatea după ce Usatîi a relatat despre arestarea a doi ofițeri SIS la Moscova.

„Este dezgustător când există ofițeri autentici, patrioți, care s-au opus trimiterii de ofițeri fără experiență la Moscova, așa că cei responsabili trebuie pedepsiți aspru. (…) SIS trebuie curățat de influența politică și funcționarea sa normală trebuie restabilită”, a declarat Usatîi.

El a reamintit că a pledat mult timp pentru lichidarea SIS și crearea unui nou serviciu care operează exclusiv în interesul Moldovei și al cetățenilor săi.

Doi ofițeri SIS sunt închiși în închisoarea Lefortovo din Moscova de aproape un an. Aceștia au fost reținuți în timpul unei călătorii de afaceri în Rusia. Există suspiciuni că informațiile lor ar fi putut ajunge la autoritățile ruse, ceea ce ridică semne de întrebare serioase cu privire la o posibilă „trădare”.

Usatîi a declarat anterior că „SIS a abordat în repetate rânduri FSB și Ambasada Rusiei la Chișinău cu propuneri pentru diverse opțiuni de eliberare a angajaților săi, inclusiv un schimb pentru bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul. Cu toate acestea, Moscova a declarat că nu este interesată de un astfel de schimb.”