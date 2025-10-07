Dezvăluiri despre Vlad Plahotniuc: „A fost general al spionajului român și a beneficiat de sprijin politic la București”

Fostul arbitru Adrian Porumboiu susține că Vladimir Plahotniuc era „agent al Serviciului de Informații Externe (SIE), cu grad de general și că avea asupra sa, în permanență, 21 de pașapoarte”. Totul s-ar fi întâmplat când Victor Ponta era premier.

Porumboiu a spus în interviu pentru site-ul Vremea Nouă că relația lui cu Plahotniuc a început după ce în 2014, ca să evite insolvența, a decis să apeleze la o refinanțare. I-a fost recomandată chiar firma liderului din Republica Moldova. Așa ar fi aflat și despre relațiile pe care Plahotniuc le avea cu Victor Ponta, premier la acea vreme, dar și cu Daniel Constantin, care ocupa funcția de ministru al Agriculturii.

„Am angajat o firmă de consultanță din “Big Four”, pentru a-mi găsi un finanțator și a scoate firmele la liman și am avut mai multe variante. Aceștia îmi recomandă firma TransOil, cea mai mare companie din Republica Moldova. (…) Printr-un vehicul ( n.r. o firmă) vin și îmi prezintă o situație destul de bună prin care, în 17 decembrie, am semnat un contract de vânzare a acțiunilor rămânând ca, în câteva luni, să se facă auditul. S-a lucrat la treaba asta. După care mi-am dat seama că, la TransOil, jupânul era Plathoniuc și acel georgian (patronul firmei) era doar interfața.

Despre Plathoniuc era binecunoscut faptul că era prieten cu Ponta. Iar Plahotniuc era general al SIE România și îmi asum ce spun. Cineva care a lucrat acolo mi-a confirmat acest lucru. Și Ponta era și el pe acolo. Din toată această poveste am acceptat să vând acțiunile toate, pe o sumă modică cu precizări foarte clare. Ei trebuiau să achite toate datoriile și, în același timp, făcusem un memorandum prin care ei se obligau să plătească, până pe 30 noiembrie 2015, absolut toate datoriile firmelor și firmele să nu intre nici una în insolvență. Despre arendă, cât am fost, am plătit cu sfințenie arenda, dar, după aceea, ce s-a întâmplat e altă poveste”, susține fostul arbitru, care și-a pierdut firmele după episod.

Fostul arbitru a spus și cine crede că l-a ajutat pe Vladimir Plahotniuc. „Nu îmi place să văd pe nimeni în cătușe, dar un lucru este foarte clar, că ceea ce a făcut, a fost cu bună știință. Eu nu trebuie să fiu atât de supărat pe Plathoniuc și am să argumentez. Există o supărare, dar trebuie să fiu dur și concret cu românașii noștri care l-au ajutat. A fost vorba de un prim-ministru (Victor Ponta) și un ministru al agriculturii (n.r. Daniel Constantin). Plathoniuc era o persoană atât de influentă încât avea cam 21 de pașapoarte de diferite naționalități (Mexic, Rusia etc), ceea ce au doar spionii” , a spus Porumboiu în emisiunea Vremea Adevărului.

,,Eu trebuia să rămân și să primesc din transferul pe care noi îl făcusem, ei trebuiau să rămână cu terenurile și restul rămâneau la mine, fără datorii. (…)Memorandumul a funcționat trei luni. Numai că, prin martie, mi-am dat seama că aceștia nu au bani. Și cum mi-am dat seama: la Vaslui au venit cu elicoptere, cu nu știu ce și au fost de bună credință. Numai că buna lor credință avea un substrat mai mult decât puturos. Ei urmau să primească, pentru Grupul Racova, 200 de milioane de dolari din Brazilia, de la BTG (n.r. cea mai mare bancă de investiții din America de Sud), să poată să îndeplinească ceea ce am stabilit. Dintr-o dată, Stop! Nu s-a mai întâmplat treaba asta. Și asta pentru că pe guvernator și pe CEO-ul băncii i-au arestat.

Nu au mai venit banii și au fost arestați dintr-un motiv dubios. Urmând treaba asta, m-am gândit ce se întâmplă. Când făceau documentele pentru banii aceștia, i-am întrebat dacă nu pun garanții firmele. Mi-au spus că nu, că lucrează cu cash colateral. Asta înseamnă că aveau bani și nu aveau nevoie de garanții. Era momentul 30 noiembrie 2015, când trebuia să se facă transferul și să fie dat pe biletele avalizate ale mele, ale familiei, ale directorilor. Nu s-a mai întâmplat treaba asta, dar banii s-au dus în altă parte. Vedeți că acum, pe Plahotniuc l-au luat cu miliardul de dolari. Acum se crede și am mai mult decât o bănuială că acei bani s-au dus prin Rusia, din BTG și s-a rupt toată treaba asta”, a declarat Adrian Porumboiu.