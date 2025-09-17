Diaspora, vaca de muls a guvernării. Dacă s-ar întoarce moldovenii acasă, guvernul ar fi forțat să demisioneze în șase luni

Guvernarea PAS a transformat diaspora moldovenească într-o adevărată vacă de muls, folosindu-se de sutele de mii de moldoveni plecați peste hotare doar ca sursă de bani și voturi. În timp ce zeci de milioane de euro sunt trimiși anual de către cei plecați, menținând pe linia de plutire economia și familiile lăsate în urmă, guvernul Sandu–Gavrilița–Recean n-a mișcat un deget pentru a crea condiții reale de întoarcere acasă.

Ironia amară este că, dacă moldovenii ar decide mâine să revină în țară, sistemul politic și economic creat de PAS s-ar prăbuși în cel mult șase luni. S-ar vedea imediat lipsa locurilor de muncă, salariile mizere, infrastructura prăfuită și corupția instituționalizată. Iar guvernul n-ar mai putea ascunde realitatea în spatele miliardelor de lei pompate lunar de cei plecați în Italia, Germania, Marea Britanie sau Franța.

În loc să ofere soluții concrete pentru repatriere, PAS se folosește de diaspora ca de un rezervor electoral și financiar. Li se promite de la distanță o Moldovă europeană, dar acasă îi așteaptă aceleași spitale ruină, aceleași școli închise și aceleași sate depopulate.

Adevărul crud este că guvernarea PAS trăiește pe spinarea celor care au ales calea pribegiei. Fără banii lor, fără sacrificiile lor și fără loialitatea lor în alegeri, acest regim s-ar prăbuși instantaneu. Diaspora e tratată ca resursă, nu ca parte integrantă a națiunii.

Dacă moldovenii ar reveni acasă și ar cere guvernului să le ofere ceea ce li se cuvine – salarii decente, locuri de muncă sigure și respect –, actuala conducere ar fi obligată să își depună mandatul în câteva luni. Iar asta explică de ce PAS nu vrea și nu poate aduce diaspora acasă: pentru că adevărata lor putere se hrănește din exod, nu din prosperitate.