Directorii FC Milsami, afiliați grupării Șor, eliberați din detenție

Foștii fotbaliști Tudor Starciuc, în prezent director executiv al clubului de fotbal Milsami Orhei, și Vadim Bolohan, director sportiv la aceeași echipă, au revenit la libertate după ce, acum o lună, au fost reținuți de CNA, fiind suspectați de spălare de bani în contextul alegerilor din 28 septembrie.

În timp ce colegii lor de club refuză să vorbească despre acest subiect, un avocat care a apărat în instanță mai mulți exponenți ai grupării Șor afirmă că măsura preventivă aplicată celor doi a fost schimbată.

Totodată, sursa citată a aflat că o persoană cu numele Tudor Starciuc a acționat în judecată SIS-ul anul trecut, într-un proces legat tot de fugarul de la Moscova.

Pe 8 septembrie, CNA anunța că, împreună cu procurorii din Bălți, a efectuat 60 de percheziții pe întreg teritoriul R. Moldova și a reținut 15 persoane în cadrul unei operațiuni care viza finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea de bani și coruperea electorală în circumstanțe agravante. Potrivit instituției, suspecții ar fi fost implicați în recrutarea alegătorilor și promisiunea de bani, bunuri, servicii sau alte foloase în schimbul susținerii unei anumite formațiuni politice la alegerile din 28 septembrie.

CNA preciza că, în cadrul urmăririi penale, a documentat mai multe tranzacții suspecte între membrii grupului, inclusiv transferuri de fonduri în sumă de circa 8.500.000 de lei, și utilizarea de monede virtuale, în valoare de 185.000 USDT, în scopul deghizării provenienței ilicite a banilor. Ulterior, 12 dintre persoanele reținute au fost plasate în arest pe termen de 30 de zile.

Bolohan a apărat culorile naționalei R. Moldova timp de 13 ani

În acel moment, presa relata că printre cei reținuți s-ar fi numărat și Viorel Melnic, fost deputat și ex-șef al Serviciului Vamal, cunoscut ca un apropiat al fugarului Ilan Șor. Mai târziu, jurnalistul Alexandru Grecu a atras atenția, în cadrul emisiunii „Culisele arenelor”, că CNA a pus mâna atunci și pe doi conducători ai echipei de fotbal Milsami Orhei: directorul executiv Tudor Starciuc și directorul sportiv Vadim Bolohan. În imaginile făcute publice de oamenii legii, se observă că foștii fotbaliști transmiteau sau primeau pachete cu sume importante.

Aceste acțiuni aminteau despre curierii grupării criminale Șor, care, în alte campanii electorale, împărțeau prin raioane bani pentru coruperea alegătorilor, despre care se vorbește detaliat și în sentința bașcanei Evgheniei Guțul, condamnată în august la șapte ani de detenție.

Faptul că fețele suspecților au fost blurate în imaginile prezentate de CNA nu a putut ascunde cel puțin identitatea lui Vadim Bolohan, care, în momentul în care prelua banii, purta echipamentul FC Milsami, pe care avea inscripționate sigla echipei și inițialele sale: B.V.

În cariera sa sportivă, Vadim Bolohan a jucat la peste 10 echipe din R. Moldova, Rusia și Ucraina, și a făcut parte din selecționata țării noastre în 40 de meciuri, în perioada 2010-2023.

„Noi la club nu comentăm situația dată în niciun fel”

La ora actuală, FC Milsami Orhei ocupă poziția a 4-a în Super Liga Moldovei. Echipa a fost înființată în anul 2010 de către Ilan Șor, dar îl are în calitate de cofondator și pe ex-deputatul Petru Jardan, fost director al Aeroportului Internațional Chișinău. Acesta a fost lipsit de imunitate parlamentară de două ori, fiind acuzat în două dosare penale că a favorizat concesionarea aeroportului prin abuz de putere și ar fi prejudiciat întreprinderea cu aproape 5 milioane de lei. Unele surse din mediul fotbalistic susțin că și în prezent Jardan este conducătorul de facto al FC Milsami.

Jurnal.md a încercat să afle dacă Starciuc și Bolohan se află și astăzi în arest și care este atmosfera în cadrul echipei după reținerea acestora. N-am reușit să vorbim cu Petru Jardan, nici cu selecționerul clubului Igor Picușciac, deoarece telefoanele acestora sunt închise. În schimb, ne-a răspuns team managerul Vitalie Gramadă, care a refuzat categoric să abordeze acest subiect. El nu a dorit să spună nici dacă cei doi au ieșit din detenție, nici cine sunt avocații acestora.

„Nu pot să comentez absolut nimic. Nu por să ofer la subiectul acesta nicio informație, care poate fi folosită în materialele dvs. într-o formă sau alta. Noi la club nu comentăm absolut situația dată în niciun fel”, a răspuns Gramadă.

Anul, trecut Starciuc a cerut SIS să-l excludă din lista asociaților lui Șor

Am aflat mai multe doar de la „avocatul casei”, Vadim Banaru, care l-a apărat în instanță și pe Șor și partidul cu același nume, declarant neconstituțional în 2023, dar și pe Marina Tauber, și pe Evghenia Guțul. Avocatul a specificat că Starciuc și Bolohan au fost deja eliberați și că s-ar putea afla sub arest la domiciliu.

„Cunosc informația că reprezentanții clubului sportiv au fost eliberați din arest și sunt trecuți cu altă măsură preventivă. Probabil, arest la domiciliu, nu vă pot spune cu certitudine”, a spus Banaru.

Documentând acest subiect, Jurnal.md a aflat că Tudor Starciuc de la FC Milsami ar fi putut să fie implicat și în alte scheme organizate de Ilan Șor în R. Moldova. De exemplu, anul trecut, o persoană cu același nume a chemat în judecată Serviciul de Informații și Securitate (SIS), solicitând să fie exclus din „Lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiecților restricțiilor – Ilan Şor”, care era o anexă la un ordin al directorului SIS. Nu este clar dacă persoanele din lista respectivă aveau vreo legătură cu alegerile prezidențiale de anul trecut sau cu altceva, însă, pe 17 mai 2024, Judecătoria Chișinău, s. Râșcani, a declarat acțiunea înaintată de Tudor Starciuc drept inadmisibilă.

„Ce are Federația de Fotbal cu acțiunile lui Șor?”

După apariția în spațiul public a informației despre reținerea celor doi directori ai FC Milsami, unii internauți și-au dat cu părerea că această echipă ar trebui dată afară din campionatul R. Moldova la fotbal. Însă Leonid Oleinicenco, președintele Federației Moldovenești de Fotbal, susține că acest lucru nu intră în atribuțiile instituției pe care o conduce, pentru că fotbaliștii nu sunt angajații săi, ci ai echipelor din care fac parte, iar federația nu poartă răspundere pentru comportamentul acestora.

„Ce are Federația de Fotbal cu acțiunile lui Șor? Eu, sincer, nici nu cunosc care e situația la FC Milsami. Clubul este membru al federației și participă la campionatul R. Moldova. Altceva pe noi nu ne interesează. Nu ne implicăm în activități politice, nici nu ținem sub control ce face fiecare în acțiunile sale civice”, a subliniat Oleinicenco.

Menționăm că Ilan Șor a fost condamnat în 2023 la 15 ani de închisoare pentru fraudă și spălare de bani. Potrivit procurorilor, el ar fi obținut, prin înșelăciune, peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii, pe care i-ar fi spălat prin intermediul a zeci de companii offshore. Totuși atașamentul fotbaliștilor de la Orhei față de oligarhul refugiat la Moscova nu este o noutate. Încă în 2016, fotbaliștii de la FC Milsami, purtând echipamentul clubului, s-au înfățișat cu autobuzul echipei la un protest în susținerea lui Șor.

Iar în primăvara acestui an, fotbalistul Radu Coșciug, care a jucat la Viitorul Orhei (fosta denumire a echipei FC Milsami) a fost unul dintre organizatorii protestelor de la Moscova în sprijinul Evgheniei Guțul. Presa scria că el ar fi racolat participanți pentru aceste manifestații stradale, oferindu-le în schimb câte 3000 de ruble rusești. Același fotbalist ar fi negociat și cumpărarea voturilor în interesele lui Șor și la parlamentarele din 2021.