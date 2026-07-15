Cine sunt cei patru candidați pentru șefia TRM și ce legături au cu actuala conducere

Patru candidați au rămas în cursa pentru funcția de director general al companiei publice „Teleradio-Moldova”, după încheierea primei etape a concursului. CV-urile acestora arată experiențe diferite în management media, televiziune și administrație publică, dar și legături, în grade diferite, cu actuala conducere a radiodifuzorului public.

Consiliul de Supraveghere și Dezvoltare al TRM a admis în etapa interviului candidații Dorin Scobioală, Ecaterina Cheptănaru, Sergiu Sandulescu și Andrei Zapșa.

Dorin Scobioală are o experiență vastă în televiziune și management editorial. A fost vicedirector al Departamentului actualități la Moldova 1, inclusiv a ocupat funcții de producător în cadrul unor instituții media precum PRO TV Chișinău, NIT, Prime TV și Jurnal TV. Este corespondent Reuters pentru Republica Moldova și a colaborat de-a lungul anilor cu instituții media internaționale precum BBC, CNN, Associated Press și France Presse.

În aprilie 2025, Dorin Scobioală a revenit la Teleradio-Moldova în funcția de producător general, unde a activat câteva luni sub conducerea lui Vlad Țurcanu. Plecarea sa din instituție nu a fost explicată public. Experiența sa profesională este concentrată în special pe jurnalism, producție TV și management editorial.

Ecaterina Cheptănaru este un alt candidat cu experiență în cadrul televiziunii publice. Ea a fost director general adjunct al Moldova 1 în perioada aprilie-iulie 2025, responsabilă de managementul operațional al postului, în timpul mandatului lui Vlad Țurcanu. După plecarea din funcție, a revenit la Asociația pentru Inițiative Responsabile, unde coordonează programul „Bursele europene pentru jurnaliști”.

Anterior, Ecaterina Cheptănaru a realizat proiectul „Punți către Europa” la Realitatea TV și a coordonat proiecte dedicate integrării europene și dezvoltării mass-media.

Andrei Zapșa este singurul candidat care face parte și în prezent din echipa executivă a TRM. El ocupă funcția de director general adjunct al televiziunii, după ce anterior a fost director general adjunct pentru dezvoltare și șef al Serviciului dezvoltare strategică. Ascensiunea sa în companie a avut loc în perioada mandatului lui Vlad Țurcanu. Tot el făcut parte și din juriul Republicii Moldova la Eurovision 2026, ediție urmată de controverse privind punctajul acordat României și modul de comunicare a voturilor, scandal care a precedat demisia directorului general, Vlad Țurcanu.

CV-ul său indică o experiență mai apropiată de administrație publică și educație decât de televiziune. El a fost profesor universitar, inspector la Serviciul Fiscal de Stat și director adjunct al unui liceu privat. În paralel și-a continuat studiile academice.

Sergiu Sandulescu este singurul candidat care nu a activat anterior în cadrul companiei „Teleradio-Moldova”. Regizor de profesie, acesta a condus posturile ALT TV și Euro TV Chișinău, iar în ultimii ani activitatea sa profesională s-a desfășurat în principal în mediul privat.

Interviurile celor patru candidați sunt programate pentru 17 iulie, când aceștia își vor prezenta proiectele manageriale pentru dezvoltarea TRM în următorii șapte ani. Potrivit regulamentului, câștigător va fi candidatul care va obține cel mai mare punctaj și cel puțin nota 7 din partea membrilor Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare.

Funcția a devenit vacantă după demisia lui Vlad Țurcanu, anunțată în luna mai, pe fondul controverselor generate de punctajul acordat de Republica Moldova României la Eurovision 2026.