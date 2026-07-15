Plîngău: Scandalul salariului de 30.000 lei subminează încrederea în instituțiile statului

Deputatul PAS Dinu Plîngău consideră că scandalul salarial din jurul lui Bogdan Zgherea, consilier al ministrului Culturii, a dat o lovitură serioasă încrederii publicului în instituțiile guvernamentale.

Acesta a declarat la Realitatea TV că susține recrutarea tinerilor profesioniști în funcția publică, dar consideră că autoritățile trebuie să explice de ce un angajat de 21 de ani, fără diplomă universitară, câștiga aproximativ 300.000 de lei pe an, în timp ce mulți funcționari publici cu ani de experiență nu primesc astfel de salarii.

„Cazuri similare au avut loc sub diferite guvernări, așadar este necesar să se stabilească reguli legislative mai clare privind angajarea și remunerarea, pentru a preveni situații similare în viitor”, a spus Plîngău.

Declarația parlamentarului a venit după ce ministrul Culturii, Cristian Jardan, a anunțat rezilierea contractului lui Bogdan Zgherea, începând cu 14 iulie. Ministrul a explicat că apreciază performanța tânărului specialist, dar a recunoscut că nu și-a ajustat remunerația în funcție de vârsta sa și de lipsa studiilor superioare.

Zgherea a devenit subiect de dezbatere publică după ce o investigație jurnalistică a dezvăluit că acesta a primit plăți în baza unor contracte de prestări servicii încheiate fără licitație concurențială. Remunerația sa a crescut treptat, ajungând la 30.000 de lei pe lună. Nu avea studii superioare, dar era vicepreședinte al organizației de tineret a partidului de guvernământ PAS.