Stamate, după scandalul privind salariul lui Zgherea: 33.000 de lei pentru ai lor

Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a criticat salariul vicepreședintelui organizației de tineret PAS, Bogdan Zgherea, angajat la Ministerul Culturii din Moldova, afirmând că plățile mari le primesc doar „oamenii lor”.

„Un activist foarte tânăr de la partidul de guvernare, care încă nu are încă studii superioare, este achitat cu 33.000 de lei pe lună la Ministerul Culturii. Da, el a fost deja eliberat din funcție, dar nu s-a știut până acum sau acum când presa a aflat, atunci s-a făcut actul respectiv. Lucrătorii din domeniul culturii, voi cât primiți?”, s-a întrebat Stamate.

Într-un video publicat pe rețelele sociale, politicianul s-a adresat și angajaților din domeniul culturii, întrebându-i ce salarii au ei având studii superioare și experiență.

„Lucrătorii din domeniul culturii, voi cât primiți?”, a întrebat Stamate.

Amintim că ieri în presă au apărut informații potrivit cărora vicepreședintele Organizației de Tineret a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Bogdan Zgherea, în vârstă de 21 de ani, activează la Ministerul Culturii fără a deține o diplomă de licență și este remunerat în baza unor contracte succesive de prestări servicii atribuite fără concurs, iar în prezent are un contract în valoare de 300.000 de lei brut pe an.

Potrivit investigației, Bogdan Zgherea și-a început activitatea în instituțiile statului în 2023, când era încă elev în clasa a XII-a.

La scurt timp, ministrul Culturii, Cristian Jardan, a venit cu o reacție, menționând că a fost încetată colaborarea cu Bogdan Zgherea.