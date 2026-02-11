Directorul ASP: 80% din cererile de cetățenie vin din zona de Est

Peste 80% dintre cererile de obținere a cetățeniei Republicii Moldova sunt depuse de persoane din zona de Est: Federația Rusă, Ucraina și regiunea transnistreană. O spune directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu. Potrivit oficialului, de la începutul războiului din Ucraina, numărul solicitărilor s-a dublat, ajungând la aproape 12.000 anual.

Directorul ASP a explicat că, odată cu declanșarea războiului, interesul pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova a crescut exponențial.

„În anii 2024-2025, comparativ cu anul 2020, numărul cererilor s-a dublat. Avem doi ani consecutivi în care ne apropiem de cifra de 12 mii de cereri. Argumentele tuturor persoanelor sunt diferite, unii au fugit din calea războiului, alții au fugit de un regim totalitar. Cert este că lumea caută tot felul de soluții ca să ocolească legea”, a explicat Mircea Eșanu la Radio Moldova.

În aceste condiții, ASP a intensificat controalele, iar rezultatele arată un număr alarmant de tentative de fals. „Din 12 mii de cereri în 2025 avem peste 400 de falsuri confirmate și mai avem încă multe dosare spre examinare. Mulți vin din regiunea transnistreană, noi nu avem control constituțional asupra zonei, nu știm câți copii s-au născut acolo. De aceea, tentativele de fals sunt foarte variate. Respectiv, facem mult mai multe verificări”, a notat Mircea Eșanu.

Potrivit lui, majoritatea solicitărilor provin din Est, ceea ce a impus ajustări legislative care să permită verificări mai stricte. „Din zona de Est vin peste 80% din cererile de cetățenie. Misiunea este ca legea să permită să se facă verificările de rigoare. Din păcate, sub acest tăvălug intră și cetățenii care nu prezintă un risc”, a precizat directorul ASP.

Modificările la Legea cetățeniei Republicii Moldova au intrat în vigoare la 24 decembrie 2025. Noile prevederi înăspresc procedurile de obținere a cetățeniei, obligând solicitanții să cunoască limba română și Constituția. De asemenea, legea introduce verificări mai stricte pentru prevenirea fraudelor.