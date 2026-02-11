Ucraina ar putea furniza cărbune pentru Centrala electrică de la Cuciurgan

Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, a participat la Kiev, alături de prim-ministrul Alexandru Munteanu, la discuțiile cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul cărora dimensiunea energetică a reprezentat unul dintre subiectele centrale.

Potrivit lui Dorin Junghietu, în cadrul întrevederilor a fost abordată, cu prioritate, situația infrastructurii energetice a Ucrainei și a Republicii Moldova, grav afectată de atacurile Federației Ruse.

Aceste atacuri au generat inclusiv întreruperi ale furnizării energiei electrice în mai multe localități din Republica Moldova, fapt ce a impus discutarea unui răspuns comun și a consolidării cooperării bilaterale în sectorul energetic, considerat esențial pentru securitatea regională.

Ministrul a precizat că părțile au coordonat pașii concreți pentru aprofundarea cooperării energetice, iar prim-viceprim-ministrul Ucrainei, ministrul Energiei, a mulțumit Guvernului Republicii Moldova pentru ajutorul umanitar acordat Ucrainei, care a inclus generatoare, transformatoare și alte echipamente critice, utilizate pentru repararea obiectivelor energetice avariate în urma atacurilor rusești.

Un subiect distinct al discuțiilor l-a constituit extinderea cooperării dintre operatorii de transport al energiei electrice Ukrenergo și Moldelectrica. Dorin Junghietu a subliniat importanța sincronizării rețelelor, a întăririi capacităților de reglaj și a semnării unui acord privind fluxurile transfrontaliere de energie electrică și sprijinul de urgență.

Totodată, a fost reiterat interesul comun pentru dezvoltarea unor proiecte strategice de infrastructură, inclusiv linia electrică aeriană de 330 kV Bălți – CHE Dnestrovsk, considerată un element-cheie pentru sporirea rezilienței energetice regionale.

Pe segmentul gazelor naturale, discuțiile au vizat extinderea cooperării în cadrul proiectului Coridorului Vertical al gazelor, precum și posibilitatea utilizării, pe viitor, a capacităților de înmagazinare subterană a gazelor din Ucraina, ca măsură suplimentară de securitate energetică pentru regiune.

În același context, partea ucraineană și-a exprimat disponibilitatea de a furniza cărbune pentru Centrala electrică de la Cuciurgan, iar președintele Volodimir Zelenski a transmis, la rândul său, mulțumiri Guvernului Republicii Moldova pentru sprijinul umanitar acordat Ucrainei.

Potrivit ministrului Energiei, discuțiile de la Kiev au reconfirmat angajamentul ferm al Republicii Moldova și al Ucrainei de a consolida cooperarea energetică, ca pilon al securității, rezilienței și stabilității regionale, precum și solidaritatea Chișinăului cu Ucraina în fața agresiunii Federației Ruse.