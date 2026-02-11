Mitropolia Basarabiei solicită intervenția statului după violențele de la Dereneu

Mitropolia Basarabiei solicită intervenția imediată și fermă a autorităților statului, după incidentele violente produse astăzi în localitatea Dereneu, raionul Călărași, pe fondul conflictului legat de biserica „Adormirea Maicii Domnului”.

Mitropolia Basarabiei condamnă ceea ce califică drept acțiuni „extrem de grave, violente și flagrant ilegale”, susținând că un grup organizat de aproximativ 150 de persoane, format din clerici și susținători ai structurii religioase subordonate Patriarhiei Moscovei, ar fi pătruns forțat în lăcașul de cult, în dispreț total față de lege și ordinea publică.

Potrivit instituției, grupul ar fi fost mobilizat din mai multe localități ale țării și coordonat inclusiv cu implicarea directă a primarului satului Dereneu. Mitropolia Basarabiei afirmă că, în timpul acestor acțiuni, forțele de ordine ar fi fost agresate fizic, mai mulți polițiști fiind loviți și suferind traumatisme și leziuni corporale.

Instituția susține că faptele comise întrunesc elementele unor infracțiuni grave împotriva ordinii publice, integrității corporale a persoanelor și autorității statului, iar responsabilitatea ar reveni integral organizatorilor și participanților direcți la acțiuni.

Totodată, Mitropolia Basarabiei invocă implicarea copiilor minori în timpul incidentelor, precizând că aceștia ar fi fost expuși violenței, presiunii emoționale și haosului, fapt calificat drept o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale copilului și o formă de violență colectivă incompatibilă cu normele unui stat de drept.

În comunicat se mai menționează că biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dereneu ar fi fost ocupată ilegal în perioada 5 martie 2018 – 27 ianuarie 2026 de un preot desemnat de Mitropolia Chișinăului, în pofida existenței unor acte administrative și juridice care ar confirma dreptul de posesie și folosință al Comunității Religioase „Adormirea Maicii Domnului”, afiliată Mitropoliei Basarabiei.

Potrivit instituției, acest drept este consacrat printr-un contract de folosință gratuită și protejare a monumentului istoric, precum și printr-un act de primire-predare, ambele semnate în noiembrie 2019 și înregistrate în Registrul bunurilor imobile în august 2020, documente care, susține Mitropolia, produc efecte juridice depline și în prezent.

În acest context, Mitropolia Basarabiei solicită autorităților statului:

identificarea, reținerea și tragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate în actele de violență, instigare și organizare ilegală;

restabilirea de urgență a ordinii publice și a controlului legal asupra situației din Dereneu;

garantarea siguranței credincioșilor Mitropoliei Basarabiei și a dreptului acestora la liberă practicare a credinței;

asigurarea accesului deplin și neîngrădit la lăcașul de cult pe care instituția îl consideră deținut legal.

De asemenea, instituția face apel la intervenția urgentă a autorităților responsabile de protecția copilului, avertizând asupra riscurilor grave la adresa integrității fizice și emoționale a minorilor afectați de conflict.

Mitropolia Basarabiei avertizează că tolerarea unor astfel de acțiuni violente și coordonate ar putea crea un precedent periculos pentru societatea Republicii Moldova, riscând escaladarea violenței, subminarea ordinii constituționale și adâncirea tensiunilor sociale.

Amintim că, astăzi, un grup de preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, însoțiți de alți cetățeni organizați de primarul localității, în număr de aproximativ 150 de persoane, au rupt cordonul Poliției și au pătruns forțat în biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași.

Primarul localității Dereneu, avocatul preotului care reprezintă Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove și alte patru persoane au fost reținuți marți seară, în urma incidentelor produse la biserica din sat.