Moldova vrea să-și majoreze rezervele de gaze în depozitele din Ucraina

Ucraina și Republica Moldova poartă negocieri privind extinderea semnificativă a volumelor de stocare a gazelor naturale moldovenești în depozitele subterane ucrainene.

Despre acest lucru a anunțat șefa Guvernului ucrainean, Iulia Sviridenko, în urma întrevederii cu prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, aflat în vizită la Kiev.

Principalul argument pentru extinderea cooperării este avantajul economic pentru Moldova: tarifele de stocare a gazelor în Ucraina sunt în prezent printre cele mai scăzute din Europa de Est.

„Apreciem foarte mult faptul că firmele moldovenești își depozitează rezervele de gaze în depozitele subterane ucrainene. Astăzi am discutat posibilitatea majorării acestor volume”, a subliniat Iulia Sviridenko.

Pe lângă sectorul energetic, părțile s-au concentrat și pe logistică, convenind asupra simplificării procedurilor vamale și dezvoltării infrastructurii, inclusiv construcția unor noi poduri peste Nistru.

Un accent deosebit a fost pus pe securitatea regională și cooperarea trilaterală. Potrivit lui Sviridenko, guvernele intenționează să dezvolte formatul „triunghiului” Ucraina–Moldova–România, care va sta la baza proiectelor comune în domeniile transportului și energiei. Această direcție este susținută și de inițiativa recentă a României de a crea o Cameră de Comerț și Industrie trilaterală, anunțată în ianuarie la Chișinău.