Șase persoane, inclusiv primarul din Dereneu, reținute după violențele de aseară

Primarul localității Dereneu, avocatul preotului care reprezintă Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove și alte patru persoane au fost reținuți marți seară, potrivit Poliției, în urma incidentelor produse astăzi la biserica din sat.

Reținerile au fost efectuate de ofițerii INI, INSP și BPDS „Fulger”. Oamenii legii susțin că, în acțiunile coordonate de primarul satului și avocatul preotului, carabinierii au fost ultragiați, au fost sustrase stațiile de comunicare ale forțelor de ordine, iar în mulțime ar fi fost implicate femei pentru a rupe cordonul polițiștilor.

Poliția califică cele întâmplate drept o provocare, cu implicarea deliberată a persoanelor sensibile, inclusiv femei și copii, și menționează că faptele sunt documentate de instituțiile de drept.

Astăzi, un grup de preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, însoțiți de alți cetățeni organizați de primarul localității, în număr de aproximativ 150 de persoane, au rupt cordonul Poliției și au pătruns forțat în biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași.

Potrivit Poliției, în lăcaș se aflau și minori, care ar fi fost supuși unei presiuni emoționale. Cazul a fost înregistrat, iar circumstanțele incidentului sunt investigate.

Pe rețelele sociale circulă secvențe video cu momentul în care enoriașii forțează ușa bisericii și strigă către polițiști să se dea la o parte și să permită accesul.