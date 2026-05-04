Directorul CET-Nord și-a dat demisia

Directorul CET-Nord din Bălți, Marian Brînza, și-a dat demisia pe 1 mai 2026. Se întâmplă la doar jumătate de an de când Marian Brînza a fost desemnat câștigător al concursului pentru funcția de director general al SA CET-Nord din Bălţi, al doilea ca mărime producător de energie electrică şi termică din Republica Moldova.

Anterior, timp de şapte ani şi ceva, Marian Brînza a ocupat funcţia de director general interimar al CET-Nord, unde a ajuns după ce a fost şef adjunct al Direcţiei generale teritoriale „Nord” din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie.

Demisia are loc în contextul unui scandal privind cesiunea unui teren pentru construcția unei centrale electrice de circa 100 MW către un investitor american, care promite investiţii de peste 300 de milioane de dolari şi cu care Ministerul Energiei a semnat un Memorandum încă în septembrie 2025.

Marian Brînza ar fi refuzat condițiile de cesiune a terenului pentru construcția viitoarei centrale electrice pe care insista ministerul. În rezultat, directorul CET-Nord ar fi fost forţat să îşi dea demisia, scrie TV8.

Marian Brînza neagă faptul că demisia sa ar fi legată de proiectul de construcție a centralei electrice pe gaz finanțate de americani.

„Am depus cererea de demisie pe 6 aprilie, cu încheierea mandatului de director CET-Nord din data de 1 mai. Decizia este una personală și are la bază considerente care nu vizează activitatea operațională a întreprinderii. Decizia de demisie nu are legătură cu proiectul menționat și nu a fost determinată de eventuale divergențe legate de acesta. SA CET-Nord nu a recepționat solicitări pentru alocarea unui teren sau spațiu pentru construcția unei centrale electrice pe gaz cu o capacitate de 100 MW”, a declarat Marian Brînza.

CET-Nord a finalizat anul trecut cu venituri de circa 684 de milioane de lei, în scădere cu 16 milioane de lei faţă de 2024. Totodată, după un profit de circa 47 de milioane de lei înregistrat în 2024, întreprinderea statului a încheiat anul trecut cu pierderi de peste 37 de milioane de lei.