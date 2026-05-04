Prețurile la alimente au explodat! Liderii PAS nu au soluții pentru cetățeni

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, afirmă că majorarea prețurilor la produsele alimentare este inevitabilă în contextul crizei petroliere globale, explicând că scumpirile sunt determinate direct de creșterea costurilor la combustibili.

„Este normal ca toate produsele care depind de transport să se scumpească”, a declarat ministrul în cadrul unei emisiuni, subliniind că această tendință este una globală, nu specifică doar R. Moldova.

Potrivit lui Gavriliță, autoritățile vor interveni pentru a reduce impactul asupra populației, însă măsurile vor fi „foarte țintite”, evitând soluțiile populiste.

Printre opțiunile analizate se numără sprijinul pentru sectorul agricol, inclusiv restituirea unor taxe, dar și eventuale intervenții în transportul interurban de pasageri, considerat un serviciu social esențial.

Ministrul a precizat că Guvernul evită măsuri care ar putea afecta bugetul pe termen lung, menționând că reducerile de taxe sau creșterea cheltuielilor ar putea duce la îndatorare.

„Nu putem face măsuri care să pară bune pe termen scurt, dar să afecteze țara pe termen lung”, a punctat oficialul.

Totodată, acesta a subliniat că majoritatea împrumuturilor contractate de stat sunt direcționate către investiții, nu pentru acoperirea cheltuielilor curente.

În același timp, Gavriliță a declarat că, deși R. Moldova traversează un „șoc” similar cu cel resimțit la nivel global, economia nu este fragilă.

„Ar putea fi și mai stabilă, dar nicidecum nu aș numi-o fragilă”, a afirmat ministrul, adăugând că există premise pentru creștere economică, chiar dacă prognozele au fost ajustate în scădere din cauza crizei petroliere.

Oficialul a invocat și evoluțiile din ultimii ani, inclusiv creșterea investițiilor private în aproape doi ani, ca semnale pozitive pentru economie.

Anterior, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, și ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, au admis scenariul unor scumpiri de până la 10% ale alimentelor, pe fondul majorării prețurilor la carburanți.