VIDEO: Un nou flashmob în memoria Ludmilei Vartic, organizat în fața MAI

Aproximativ 60 de persoane s-au adunat pe 3 mai în fața sediului Ministerul Afacerilor Interne (MAI), în cadrul unui flashmob dedicat memoriei Ludmilei Vartic și susținerii victimelor violenței domestice.

Participanții au venit cu mesaje de solidaritate și au cerut mai multă implicare din partea autorităților în prevenirea și combaterea violenței în familie. Potrivit imaginilor apărute în spațiul public, la acțiune a fost prezent și deputatul Gaik Vartanean.

Una dintre participante a anunțat pe rețelele sociale că, în cadrul evenimentului, a fost făcut un bilanț al evoluțiilor din cazul Ludmilei Vartic, iar în perioada următoare urmează să fie elaborată și depusă o rezoluție la instituțiile competente.

La manifestație au fost observați și fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, medicul Mihai Stratulat, precum și activistul Sergiu Ungureanu, cunoscut pentru participarea la diverse acțiuni publice.

Unul dintre organizatori, Sergiu Badan, a precizat că evenimentul nu a avut caracter de protest, ci a fost conceput ca un gest de comemorare și solidaritate.

Aceasta nu este prima acțiune publică organizată în memoria Ludmilei Vartic. Sergiu Badan s-a numărat și printre inițiatorii unui marș al tăcerii desfășurat la Chișinău pe 28 martie, precum și ai unui flashmob tăcut organizat pe 21 martie în fața Guvernului.

Ludmila Vartic, fostă educatoare la grădinița „Andrieș” din Hâncești și mamă a două fete, a murit pe 3 martie 2026, după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc din Capitală.

Moartea sa a generat reacții puternice în societate. Mai multe organizații neguvernamentale și activiști au calificat cazul drept femicid și au susținut că femeia ar fi fost victima unor abuzuri repetate din partea soțului său, Dumitru Vartic. Acesta a respins în repetate rânduri acuzațiile apărute în spațiul public.