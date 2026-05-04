Regimul e în colaps! Pentru prima dată în 20 de ani, parada lui Putin de 9 mai va fi în blocadă militară

Pentru prima dată din 2007, parada de Ziua Victoriei de la Moscova nu va include echipament militar, în condițiile în care autoritățile au prevăzut întreruperi locale ale comunicațiilor și se confruntă cu o scădere drastică a numărului de participanți străini.

Guvernul rus se pregătește pentru sărbătorile Zilei Victoriei din 9 mai 2026 în condiții descrise de Serviciul de Informații Externe al Ucrainei drept o „blocadă militară”.

Pentru prima dată în aproape două decenii, Ministerul Apărării a anunțat că parada de pe Piața Roșie se va desfășura fără coloana de echipamente militare, invocând o „amenințare teroristă”.

Reduceri similare de amploare au fost confirmate și în alte orașe, printre care Tomsk și Krasnodar, în timp ce la Sankt Petersburg, organizatorii au invitat participanți din războiul în curs din Ucraina pentru a-i înlocui pe tradiționalii veterani ai celui de-al Doilea Război Mondial.

Măsurile de securitate pentru eveniment includ restricții de comunicare fără precedent. Rapoartele serviciilor de informații indică faptul că autoritățile intenționează să blocheze accesul la internet, rețelele de telefonie mobilă și chiar serviciile SMS incluse pe „lista albă” aprobată în prealabil, în interiorul centurii MKAD din Moscova.

Se preconizează întreruperi similare și în Volgograd. Numărul spectatorilor va fi, de asemenea, strict limitat; în Sankt Petersburg, de exemplu, zona destinată spectatorilor a fost redusă la o singură tribună cu o capacitate de aproximativ 300 de persoane.

Numărul participanților străini a înregistrat o scădere semnificativă față de anii precedenți. Până în prezent, doar patru lideri și-au confirmat participarea: Alexander Lukașenko din Belarus, Kassym-Jomart Tokayev din Kazahstan, Sadyr Japarov din Kârgâzstan și prim-ministrul slovac Robert Fico.

Aceasta contrastează puternic cu anul 2025, când au participat 27 de șefi de stat. Călătoria planificată a lui Fico la Moscova s-a confruntat deja cu obstacole logistice, întrucât acesta a anunțat recent că Lituania și Letonia au refuzat să acorde avioanului său dreptul de trecere prin spațiul lor aerian.

Serviciile de informații ucrainene subliniază că declinul paradelor militare rusești a fost un proces gradual, care s-a desfășurat pe parcursul mai multor ani.

În timp ce aniversarea din 2015 a marcat debutul tancurilor „Armata” și a adunat o mulțime de lideri internaționali, în ultimii ani s-a observat o „optimizare” constantă a evenimentului.

Oficialii concluzionează că formatul din 2026 reprezintă un final logic al acestei tendințe, rezultând într-o paradă caracterizată prin absența echipamentelor militare, conectivitate limitată și excluderea veteranilor.