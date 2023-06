Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, așteptat astăzi la Kiev

Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, se va afla marţi, 13 iunie, la Kiev înainte de a vizita centrala ucraineană Zaporojie, fragilizată după distrugerea barajului Kahovka, relatează AFP și Agerpres.

”În drum spre Ucraina pentru a-l întâlni pe preşedintele Volodimir Zelenski”, a scris luni, 12 iunie, pe pagina sa de Twitter, Rafael Grossi, într-un mesaj însoţit de fotografii care îl arată împreună cu echipa sa pregătită să plece de la Viena, sediul agenţiei ONU.

On my way to 🇺🇦 #Ukraine to meet President @ZelenskyyUa & present a programme of assistance in the aftermath of the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. I will assess the situation at #Zaporizhzhya nuclear power plant & conduct a rotation of ISAMZ with a strengthened team. pic.twitter.com/x7Jy2ym6es

