Directorul Moldsilva are o firmă ce a câștigat un contract public de milioane de lei

Directorul Agenției „Moldsilva”, Nicolae Munteanu, deține 50% din compania Serv MC Com SRL, condusă de Dina Cătănoi, firmă care a câștigat, în octombrie 2024, un contract public în valoare de 1,7 milioane de lei pentru înființarea plantațiilor forestiere în orașul Căușeni.

Informația apare în declarația de avere pentru anul 2025, unde Munteanu indică faptul că deține o cotă de 50% din capitalul social al Serv MC Com SRL. Compania este înregistrată în satul Ermoclia, raionul Ștefan Vodă, și are ca obiect principal de activitate silvicultura și alte activități forestiere.

Datele din sistemul MTender arată că Serv MC Com SRL, fondată în vara anului 2024, a adjudecat prin procedura de Cerere a Ofertelor de Prețuri (COP) un contract al Primăriei Căușeni pentru pregătirea mecanizată a terenului și plantarea manuală a unei suprafețe de 19 hectare de plantații forestiere. Valoarea contractului este de 1.721.010,39 lei, iar atribuirea a avut loc la 7 octombrie 2024.

Acesta este, potrivit datelor oficiale disponibile, singurul contract public de peste un milion de lei câștigat de companie de la înființare.

Un aspect care atrage atenția este cronologia evenimentelor. La momentul atribuirii contractului, în octombrie 2024, Nicolae Munteanu ocupa funcția de șef al Ocolului Silvic Căușeni. Ulterior, la 29 ianuarie 2026, acesta a fost numit director al Agenției „Moldsilva”, iar în declarația de avere depusă pentru anul 2025 figurează deja ca asociat cu o cotă de 50% în compania care a câștigat licitația. Declarația mai arată că acesta este și administrator al firmei.

BANI.MD l-a contactat pe directorul Agenției „Moldsilva”, Nicolae Munteanu, solicitându-i să explice dacă, în opinia sa, această situație poate ridica semne de întrebare privind un eventual conflict de interese. Până la publicarea articolului, acesta nu a răspuns apelurilor telefonice și nu a oferit un punct de vedere.

Potrivit declarației de avere, în anul 2025 Nicolae Munteanu a obținut de la Serv MC Com SRL venituri de 284 mii de lei, dintre care 231 mii de lei sub formă de salariu și 53 mii de lei cu titlu de remunerație. Tot în declarație, acesta indică venituri salariale de 44 mii de lei de la Agenția „Moldsilva”, dobânzi bancare și alte venituri, precum și un împrumut de 700 mii de lei, contractat în anul 2024 și scadent în 2027.