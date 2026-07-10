Un tânăr de 18 ani a murit, după ce BMW-ul în care se afla s-a izbit de balustrada unui pod, la Cahul: Șoferul și alt pasager, grav răniți

Un tânăr de 18 ani a murit, iar alte trei persoane au fost rănite într-un accident rutier grav produs în această dimineață, în satul Crihana Veche din raionul Cahul. Mașina în care se aflau, un BMW, a derapat de pe carosabil și s-a izbit violent de balustrada unui pod.

Oamenii legii au anunțat că accidentul rutier s-a produs în această dimineață, în jurul orei 05:00, în satul Crihana Veche din raionul Cahul.

„Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat aflat la volanul unui BMW se deplasa dinspre satul Crihana Veche spre Cahul. Din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, șoferul a pierdut controlul mașinii, a derapat de pe carosabil și s-a izbit violent în balustrada unui pod. În urma impactului, șoferul și doi dintre cei trei pasageri au fost transportați la Spitalul Raional Cahul pentru îngrijiri medicale. Din nefericire, unul dintre pasageri, un tânăr de 18 ani, a decedat la scurt timp după internare, din cauza traumelor suferite. Poliția a inițiat un proces penal și desfășoară în continuare acțiuni de urmărire penală pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul rutier”, notează Poliția RM.