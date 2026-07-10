Renato Usatîi: Partidul Nostru nu va participa la consultări cu președintele

Al 23-lea Guvern! Pentru a 23-a oară, aceeași nuntă politică, după tradiții neschimbate de peste 34 de ani de independență. Iar nota de plată este achitată, din nou, de invitați — cetățenii Republicii Moldova.

Partidul Nostru nu va participa la consultările convocate de președinta Maia Sandu. Poziția noastră este clară: Republica Moldova nu mai are nevoie de un Guvern PAS 4.0. Țara are nevoie fie de un Guvern de profesioniști, format cu participarea mai multor partide parlamentare și extraparlamentare, fie de alegeri parlamentare anticipate.

Consultările au sens doar atunci când există o intenție reală de a identifica o soluție pentru țară. Din păcate, ceea ce vedem astăzi este doar o formalitate. Nici măcar data și ora acestor consultări nu au fost stabilite în urma unor discuții cu fracțiunile parlamentare. Ele au fost pur și simplu comunicate, ceea ce demonstrează încă o dată lipsa unui dialog autentic.