Atac ca în anii ’90 la Sângera: Ginerele unui om de afaceri, la un pas de a fi răpit

Un presupus atac tâlhăresc, soldat cu incendierea unui automobil și rănirea unui bărbat, ar fi avut loc în apropierea municipiului Chișinău. Informațiile au fost făcute publice de jurnalistul Vadim Ungureanu și ulterior comentate de deputatul Vasile Costiuc, care acuză autoritățile că nu au informat opinia publică despre acest caz.

Într-o postare pe canalul său de Telegram, Vadim Ungureanu susține că victima ar fi ginerele omului de afaceri Vasilie Gaidjiu din Hâncești. Potrivit jurnalistului, bărbatul ar fi fost atras de mai multe persoane sub pretextul unei tranzacții privind cumpărarea de rapiță. Acesta ar fi ajuns împreună cu suspecții în apropierea localității Sângera, unde ar fi fost atacat.

Ungureanu afirmă că agresorii i-ar fi pus o pungă pe cap și ar fi încercat să-l stranguleze. Din fericire, victima ar fi reușit să scape și să fugă, iar atacatorii i-ar fi incendiat automobilul.

Jurnalistul mai susține că una dintre ipotezele anchetei ar fi o tentativă de răpire, urmată de o posibilă tentativă de estorcare a banilor de la omul de afaceri.

La scurt timp, deputatul Vasile Costiuc a publicat un mesaj video pe rețelele de socializare, în care a afirmat că este vorba despre „un atac banditesc ca în anii ’90”.

Potrivit acestuia, victima ar fi fost ademenită sub pretextul unei întâlniri cu presupuși cumpărători și ar fi fost constrânsă să transfere bani din conturile sale. Costiuc a declarat că bărbatul a reușit să scape din mâinile agresorilor, însă în prezent s-ar afla internat în secția de reanimare, în stare gravă.

Deputatul a mai afirmat că automobilul victimei a fost incendiat și a acuzat Inspectoratul General al Poliției că nu a comunicat public despre acest caz.

„De ce mușamalizați cazul? De ce presa nu cunoaște despre el? De ce nu ați emis un comunicat?”, a întrebat Vasile Costiuc, solicitând o anchetă și măsuri pentru combaterea criminalității.

Deocamdată, autoritățile nu au comentat acest caz.