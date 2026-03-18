Directorul Spitalului raional Hâncești, Petru Ciubotaru, a demisionat pe fundalul cazului Ludmilei Vartic. Informația a fost confirmată de către ministrul sănătății, Emil Ceban.

„A recunoscut vina și a depus cerere de demisie. Înțelegeți, da?

A recunoscut vina că ce? Că nu a informat organele poliției și procuraturii, deși era obligat să o facă?

Eu nu cunosc detaliile cazului, și intr-adevăr s-a scris multe la subiect și nu mai știi unde e adevăr și unde e minciuna.

Dar chiar domnul ministru spune printre rânduri, ca a fost internată…familia a rugat să nu se comunice… nu a informat organele … și și-a recunoscut vina.

Daca eu inteleg corect ce ne spune domnul ministru, atunci directorul trebuia demis in baza anchetei, și nu eliberat in baza cererii de demisie.”, a declarat Olesea Stamate.