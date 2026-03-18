Propagandă vs realitate: Statul de drept sub PAS, sub media globală și în cădere liberă

Propaganda pro-guvernamentală a luat apă în gură după ce Indexul Libertății Economice 2026, publicat de Heritage Foundation, confirmă eșecul la mai toate capitolele ale guvernării actuale: Moldova a încetat să mai fie o economie „moderat liberă”. Am căzut în categoria statelor „în mare parte nelibere”.

Datele sunt catastrofale.

În 2021, Moldova ocupa locul 85 la nivel mondial cu un scor de 62,5. După cinci ani de putere absolută a PAS, țara s-a prăbușit pe locul 101, cu un scor de 58,1. Am pierdut 16 poziții în clasamentul mondial. Nu este o stagnare, ci un regres sistemic.

În regiunea europeană, suntem la periferia civilizației economice. Locul 41 din 44 de țări. Practic, sub guvernarea actuală, Moldova a devenit una dintre cele mai rigide și opace economii de pe continent.

Analiza experților internaționali este un denunț la adresa reformelor mimate de la Chișinău:

Justiția este un eșec. Eficacitatea sistemului judiciar se află sub media globală. „Reforma" trâmbițată la televizor nu există în realitatea economică.

Statul de drept este în agonie. Protecția drepturilor de proprietate este precară. Nimeni nu este în siguranță.

Investițiile sunt blocate de opacitate. Structura investițională actuală este lipsită de transparență și eficacitate. Investitorii serioși evită Moldova.

Birocrația sufocă tot. Formarea și funcționarea întreprinderilor private a devenit o povară insuportabilă. Statul nu ajută, statul încurcă.

Acesta este bilanțul după cinci ani de mandat. Scorul de 58,1 ne plasează în penultima grupă de libertate economică la nivel global. În timp ce discursurile oficiale vorbesc despre progres și un viitor luminos în UE, cifrele Heritage Foundation dar și realitate din teren arată o țară care se scufundă.

Moldova nu mai este liberă economic. Este o economie captivă, ineficientă și nesigură.