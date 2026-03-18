Dosarul penal privind decesul Ludmilei Vartic, retras din gestiunea Procuraturii Hîncești

Dosarul penal privind moartea educatoarei Ludmila Vartic a fost retras din gestiunea Procuraturii Hîncești. Informația a fost făcută publică pe 17 martie de Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie (ANPCV). În același timp, instituția respinge acuzațiile lansate de deputatul fracțiunii „Partidul Nostru”, Constantin Cuiumju, privind „posibile abateri sau încălcări în emiterea certificatului de deces”, precizând că acestea „nu se confirmă”.

Potrivit unui comunicat al instituției, „prin ordonanța Procurorului General, cauza penală a fost retrasă din gestiunea Procuraturii Hîncești”.

Agenția a anunțat și convocarea unei ședințe a Comisiei naționale pentru cazurile de violență, programată pentru miercuri. La discuții vor participa reprezentanți ai mai multor instituții, scopul fiind identificarea lacunelor în intervenția instituțională și elaborarea unor măsuri menite să prevină situații similare.

Totodată, instituția a respins acuzațiile apărute în spațiul public privind posibile nereguli în emiterea certificatului de deces. Potrivit ANPCV, verificările efectuate au demonstrat că toate procedurile legale au fost respectate.

„ANPCV a verificat suspiciunile formulate astăzi în spațiul public de un parlamentar și a constatat că acestea nu se confirmă. Conform informațiilor verificate, Centrul de Medicină Legală a respectat procedurile prevăzute de cadrul legal în vigoare”, se arată în comunicatul instituției.

Autoritățile mai precizează că familia victimei beneficiază de sprijin. Copiii sunt monitorizați de specialiști și primesc asistență psihologică, iar mama și sora victimei beneficiază de îngrijiri medicale adecvate.

Oamenii legii investighează decesul educatoarei Ludmila Vartic din Hâncești, după ce în spațiul public au apărut informații că femeia ar fi fost victima violenței domestice și, din acest motiv, ar fi recurs la suicid. Soțul ei, Dumitru Vartic, a demisionat din funcția de vicepreședinte al raionului. Ulterior, organele de drept au anunțat că bărbatul are statut de bănuit în anchetă, iar cele două procese penale au fost conexate, cazul fiind investigat sub aspectul infracțiunii de violență în familie, cu determinarea la suicid. Dumitru Vartic a respins acuzațiile de violență.